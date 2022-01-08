Мистический прогноз на 10-16 января 2022 года: что руны нам предвещают

Руны с помощью мистических подсказок прочат будущее.

Руны появились очень давно в среде древних германцев и стали не только алфавитом для записи информации. Эти знаки стали волшебными и вырезались на волшебных амулетов. С течением времени интерес к рунам вернулся. Сейчас руны, как и карты Таро, одни из самых популярных средств для гадания и предсказания предположительно будущего. Также руны популярны в среде современных неозичников и эзотериков.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Петр"

ТСН.ua

"Петр" — это руна Старшего Футарка, то есть азбуки древних скандинавов. Перевод этой руны неизвестен, но некоторые эксперты сходятся во мнении, что это название происходит из общегерманского "грушевого дерева" (или, скорее, фруктового дерева). Кроме того, ряд исследователей сходятся во мнении, что название этой руны происходит от имени богини Берты, а сама руна связана с женскими божествами, в частности, с норнами, отвечающими за судьбу людей. Некоторые считают, что название руны означает "кубок судьбы" или "лоно" и оно связано с женским началом. Вы не способны сделать собственный выбор, пока будете думать, что вы – игрушка в руках судьбы, – говорит эта руна.

Также в эзотерике эта руна символизирует преобразование путем получения новых знаний, благодаря которым человек начинает целостно воспринимать мир и видеть суть происходящего. Она повествует о скрытых вещах и способностях, знании будущего и собственного пути в жизни, эволюционных изменениях, которые улучшат жизнь.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Ера"

ТСН.ua

"Ера" — это руна германского Первого Футарка. Название соответствующей руны означает "год", "хороший урожай".

Эта руна подсказывает учесть результаты предыдущих усилий. Вскоре придет время мира, счастья и урожая. Надежды и надежды на мир и процветание должны сбыться. Вселенная сулит справедливый и заслуженный успех. Все меняется в своем течении времени.

Также вы должны осознать, что напрасно держитесь за свои прошлые убеждения. Таким образом, вы мешаете самому себе начать новые окружающие вас возможности. Не беспокойтесь о переменах, они связаны с возрождением. Пора дать прошлому уйти и смело смотреть будущему в глаза.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Лагуз"

ТСН.ua

"Лагуз" — это руна нордического Футарка. Ее название означает "вода", "море", хотя есть и такие экзотические названия как "лук-порей".

Эта руна подсказывает, что следует находиться в потоке и найти источник изобилия. Для этого нужно время от времени восстанавливать свои силы и органически расти. Не отбрасывайте для движения в реальном мире фантазии, воображение и решение психологических вопросов. Не бойтесь мечтать и погружаться в неведомый, скрытый и глубокий внутренний мир.

Также следует пить больше воды, есть здоровую пищу, чтобы полностью почувствовать свою жизненную силу. Жизненный отлив отнесет вас от берега, и перед вами откроются новые горизонты. Вы должны доверять естественному ходу вещей, чтобы все успеть.

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