Мистический прогноз на 11-17 октября: что руны нам предвещают

Мистический прогноз на 11-17 октября: что руны нам предвещают

Руны сейчас переживают новый период популярности.

Руны или как его еще называют — руническое письмо — это система священной письменности, которая бытовала в Скандинавии, Германии и Британии в начале развитого Средневековья. Руническую азбуку по первым шести буквам также называют Футарк. К тому же различают Старший Футарк и Младший Футарк. Уже в XX и XXI веках руны получили новое возрождение, потому заинтересовали эзотериков.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз по рунах 11-17 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунный прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — это шестая руна германского Старшего (первого) Футарка, которая связана с творчеством. Название этой руны происходит от словосочетания "сосновая лучина". Некоторые исследователи считают, что это слово означает "факел".

Также читайте Ретроградный Меркурий 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

С точки зрения эзотериков, эта руна свидетельствует о видении, послании, знаниях, творчестве, вдохновении, определенных технических возможностях. Также речь идет об огне жизни, который пылает в вас, сдержанной, но одновременно управляемой силе, способности к преобразованиям и перестройкам. Эта руна подсказывает, что речь идет о силе созидания собственной реальности. Открывайте новую силу, энергию, мощность и сексуальную любовь.

Также эта руна подсказывает, что у вас появился свежий взгляд на жизнь, который поможет вам увидеть истинную цену вещей. Используйте возможности, которые дает вам вселенная, чтобы стать примером для окружающих.

Рунный прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Уруз"

ТСН.ua

"Уруз" — это вторая руна германского первого Футарка. Название этой руны означает "дикий бык, тур" как символ первоначальной неуправляемой силы природы, физической силы.

Тур — это дикое животное. Тур — непосредственный предок домашнего быка (крупного рогатого скота). Был распространен в Европе, Центральной и Юго-Западной Азии, Северной Африке. Жил в лесах, лесостепи, степи.

Поэтому значение символа этой руны может быть отнесено к дикой энергии или безудержного потенциала. Речь идет о неуправляемой части человеческой психики. Эта руна также может обозначать жизнеспособность и личное здоровье, мужество, сексуальное влечение и мужскую потенцию. Она также представляет неосознанную энергию внутри человека.

Эта руна подсказывает, что следует тщательно обдумывать свои поступки и иметь достаточно сил, чтобы преодолеть любые препятствия. Глубинные силы вашего "Я" начнут влиять на вашу ежедневную жизнь.

Рунный прогноз на финансы

Руна недели "Феху"

ТСН.ua

"Феху" — первая руна германского Старшего Футарка. Название руны этой руны переводится как "скот" как символ благосостояния, богатства, процветания.

В магическом смысле руна "Феху" использовалась как символ богатства, источником которого является умение конкретного человека, так как в Северной Европе число голов скота долгое время было основным показателем состоятельности и сноровки хозяина. Также руна иногда связывается с коровой Аудумла, которая согласно скандинавскими мифами создала мир. Сейчас эта руна очень популярна среди неоязычников как талисман.

Сейчас вы можете гармонично соединиться с вселенной. В вашу жизнь придет процветание и богатство. Только страх мешает вам достичь финансового успеха. Поэтому научитесь ценить свои ресурсы. Также делитесь с другими своими достижениями и будьте готовы к получению новых благ.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку