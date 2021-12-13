Мистический прогноз на 13-19 декабря: что руны нам предсказывают

Руны озвучивают подсказки судьбы.

Руны – это символы, ранее использовавшиеся в письменности скандинавских и немецких народов. Эти таинственные знаки объяты мистикой и тайнами, в которых состоит глубокая мудрость предков. В мире они используются в различных эзотерических практиках.

Сейчас руны используются для гадания и магии. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 13-19 декабря 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

ТСН.ua

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Ингуз"

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего (первого) Футарка.

Футарк – это рунический алфавит (алфавит). Использовалась в средние века в германских языках. Название происходит от первых рун-букв алфавита. Разделяется на два типа по принципу старшинства: Старший футарк (старый алфавит) и Младший футарк (новый алфавит).

Название руны "Ингуз" означает "земля" и в целом она является руной бога земли — Ингве (Фрейра).

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Фрейр (также Фрей) – в германо-скандинавской мифологии бог плодовитости и лета. Происходит из рода ванов, сын вана Ньорда и великаны Скади. Отец Фрейра Ньорд, в свою очередь, — названый сын Одина, оставленный ванами в Асгарде заложником после подписания мира между асами и ванами. У Фрейра есть сестра-близняшка — Фрейя. С именем Фрейра связано название пятницы в языках германской группы.

Эта руна означает мужскую потенцию, беременность, внутренний рост, разнообразные прелести, но в то же время здравый смысл. Также речь идет о природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Необходимый период отдыха, время помощи, отсутствия тревог, период, когда все дела окончания и нужно двигаться дальше в новом направлении.

ТСН.ua

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Дагаз"

"Дагаз" — двадцать третья руна германского Старшего (первого) Футарка. Название руны означает "день" или "рассвет".

Значение этой руны – великое достижение, пробуждение, понимание, ясность солнечного света в противоположность ночной неуверенности. Также речь идет о периоде для планирования или осуществления запланированного, власть осуществлять изменения, направленные в соответствии с собственным желанием, превращение, надежду на счастье и идеал. Не стоит забывать о безопасности и уверенности, росте и прогрессе. Найдите точку баланса и место пересечения противоположностей.

ТСН.ua

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Перт"

"Перт" — это четырнадцатая руна германского Старшего (первого) Футарка. Точное значение названия неизвестно, может относиться к чаше или доске для настольной игры. В староанглийской рунической поэме отмечено, что "перт" — это "источник восстановления и удовольствия для больших, где воины сидят счастливо вместе в бражном зале".

Такод некоторые лингвисты сходятся во мнении, что это название происходит от общегерманского «грушевого дерева» (или, скорее, фруктового дерева). Кроме того, ряд исследователей сходится во мнении, что название этой руны может достигать имени богини Берты, а сама руна связана с женскими божествами, в частности, с норнами. Они – в германо-скандинавской мифологии три женщины, волшебницы, обладающие чудодейственным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. Является пределом транскультурного образа мойра. Норны живут вблизи источника Урд, в Мидгарде. Они поливают корни мирового дерева Игдрасиль водами этого источника и тем продолжают его существование. В преданиях они изображались как три женщины, одна старуха (Урд), вторая – среднего возраста (Верданди), третья же совсем юная (Скульд).

В эзотерике руна, о которой говорилось выше, символизирует преобразование путем получения новых знаний, благодаря которым человек начинает целостно воспринимать мир и видеть суть происходящего.

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