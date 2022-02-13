Мистический прогноз на 14-20 февраля 2022 года: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на 14-20 февраля 2022 года: что руны нам предсказывают

Руны подсказывают в очень сложные периоды нашей жизни.

Руны — это письменность древних германцев, употреблявшаяся с I—II по XII века на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X—XIII века — в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна — до XIX века. Символы рун высекались или вырезались на камне, металле, дереве, костях, они имеют специфическую неловкую форму, приспособленную для вырубки и вырезания.

После принятия христианства в странах Северной Европы руны как письменность вытеснили на латинице. Сам термин "руны" имеет связь с древнегерманским корнем run ("тайна" – ред.). Всего известно около 5000 рунических надписей, большая часть которых была найдена в Швеции. Кроме того, в средневековой Европе существовали рунические календари.

Алфавиты древних тюрок, венгров, булгар подобной неуклюжей формы также называют рунами. Их родственные связи с немецкими рунами не установлены.

А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 14-20 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — это шестая руна германского Старшего (первого) Футарка, связанная с творчеством. Название этой руны происходит от словосочетания "сосная лучина". Некоторые исследователи считают, что это слово означает "факел".

С точки зрения эзотериков, эта руна свидетельствует о видении, послании, знании, творчестве, вдохновении, определенных технических способностях. Также речь идет об огне жизни, который пылает у вас, сдержанной, но одновременно управляемой силе, способности к преобразованиям и перестройке. Эта руна подсказывает, что речь идет о силе творения собственной реальности. Открывает новую силу, энергию, мощь и сексуальную любовь.

Также эта руна подсказывает, что у вас появился свежий взгляд на жизнь, который поможет вам увидеть подлинную цену вещей. Используйте возможности, которые дает вам вселенная, чтобы стать примером для окружающих.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Турисаз"

ТСН.ua

"Турисаз", или "Турс" — это третья руна германского Первого Футарка. Формально означает великан или Тор.

Магическое и мантичное (ворожительное – ред.) значение руны Турисаз связано с асом (богом – ред). Тором, великаном, находившимся на стороне сил порядка, и ледяными великанами, враждебными скандинавским богам. Руна олицетворяет понятие вызова и испытания, а также защиты.

Заметим, что Тор — рыжеволосый и рыжебородый бог грома и молнии в германской и скандинавской мифологии, сын Одина и Богини Земли Йорд. В то время как Один был богом аристократии, Тор является главным образом богом простых людей и часто принимает сторону смертных против других богов. Тор есть героем человеческого рода, защищая его от врагов. Во время Рагнарока Тор убьет змея Иормунганда и погибнет сам от его яда.

Руна традиционно наносилась на талисманы в виде молота Мьельнира. Считалось, что такой амулет придает своему хозяину силы и уверенность в себе. Мьельнир – в скандинавской мифологии молот Тора, бога грома и молнии. Этот молот войны, изготовленный братьями-гномами, обладал огромным разрушительным потенциалом и ассоциировался с молнией. Мьельнир обладает свойством возвращаться в руку владельца после того, как его бросили и он поразил цель. Только Тор и его сын Магни могли поднять Мьельнир.

Молот еще подкладывали в постель молодоженам, чтобы у них было много детей). Во время крещения Скандинавских стран, молот был очень популярным оберегом, но в известной степени конкурировал с христианским крестом, иногда даже носили вместе.

Поэтому, как подсказывает эта руна, крепко стойте за свои идеалы и слушайте свое сердце. У вас будет достаточно сил, чтобы справиться с любым препятствием. Глубинные силы вашего настоящего "я" начинают влиять на вашу повседневную жизнь.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Одал"

ТСН.ua

"Одал" – это очередная руна Футарка (первого варианта рунического алфавита – ред.). Название руны означает "наследие" или "родовая собственность".

Эта руна свидетельствует о чем-то унаследованном от ваших предшественников, например, собственность или дом. Также речь идет о чем-то важном для отдельного человека. Помните о законе рода и процветании группы. Сейчас для вашего финансового развития важны духовное наследие и фундаментальные ценности. Возможно, вам понадобится помощь в духовных и физических путешествиях. Ищите источник безопасности, увеличение изобилия.

В то же время не стоит слишком сильно воспринимать себя серьезно. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите, и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру будет привлекать силы, которые смогут вам помочь.

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