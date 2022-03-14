Мистический прогноз на 14-20 марта 2022: что руны нам предсказывают

Руны, как и карты Таро, используются для предсказания предполагаемого будущего.

Руны – это совершенно отличная от карт Таро, система для гадания и осознания будущего, которое может воплотиться в реальность. Пророчества рунических знаков в большинстве случаев более жесткие, чем трактовка карт Таро. Также нужно понимать, что руны – это духовный путь. Они могут привести к переменам, если вы к ним готовы. Каждая руна, а их двадцать пять, – это состояние человека.

А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 14-20 марта 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели 14-20 марта 2022 года – "Тейваз"

ТСН.ua

"Тейваз" — это семнадцатая руна Старшего Футарка, то есть алфавита викингов. Она связана со скандинавским богом Тюром, богом закона, войны и предвестником побед. Название руны означает "бог" или "обладатель". Изображался одноруким, ведь вторую руку ему откусил волк Фенрир.

Считается, что первоначальный пантеон древнегерманских богов состоял из четырех фигур. Четкой субординации между ними, очевидно, не существовало, а их культы существовали и развивались параллельно. В первые столетия нашей эры доминантное место в пантеоне занимал именно Тюр, схожий по своим функциям и по этимологии древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру (имена всех этих богов произошли от индоевропейского корня div — блистать, сиять). Именно в честь бога Тюра назвали один из дней недели вторник в англоязычных странах – Tuesday.

Эта руна говорит, что пора действовать смело и решительно, — и победа будет вашей. Руководствуйтесь своим опытом и разумом.

Также эта карта свидетельствует о чести, правосудии, лидерстве и власти. Не забывайте об анализе, рациональности и знаниях о том, где находится истинная сила. Будьте готовы к самопожертвованию.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели 14-20 марта 2022 года – "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — это двадцатая руна нордического Старшего Футарка. Название этой руны переводится как "человек", "человечество". Специалисты свидетельствуют, что эта руна рассказывает о личности и личности. Она "отвечает" за отношение к другим и их отношение к вам. На следующей неделе обратите внимание на друзей и врагов, социальный порядок.

Также эта руна подсказывает, что следует доверять фактам, интеллекту, предусмотрительности, творчеству, навыкам и способностям. Однако не исключайте возможность получить некоторый вид помощи или сотрудничества.

Манназ говорит, что следует принять все те силы и слабости, которые и делают вас человеком, именно тогда вы сможете реализовать ваше божественное начало.

Она характеризует человека не как отдельно взятую личность, но и как представителя социума, то есть не внутреннюю сущность индивидуума, а то, что он получил под влиянием общества, в котором живет, то, что помогает человеку чувствовать себя частью коллектива.

Эта руна повествует и о душевной гармонии и духовном росте. Сейчас следует решить множество серьезных социальных и нравственных вопросов, чтобы двигаться дальше. Жертвуя своими желаниями, вы получите признание окружения, а поступки окупятся многократно.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели 14-20 марта 2022 года — "Уруз"

ТСН.ua

"Уруз" — это вторая руна германского первого Футарка. Название этой руны означает дикий бык, тур как символ первоначальной неуправляемой силы природы, физической силы.

Тур – это дикое животное. Тур — непосредственный предок домашнего быка (крупного рогатого скота). Был распространен в Европе, Центральной и Юго-Западной Азии, Северной Африке. Жил в лесах, лесостепи, степях. После истребления туров (последний европейский тур был убит в 17 веке) понятие, стоящее за этой руной, стали связывать с зубрами.

Тур относится к животным, любимым славянским фольклором. Несмотря на то, что животное давно вымерло, имя его встречается до сих пор в пословицах, песнях, былинах и обрядах в Украине, Польше, Чехии и Словакии. Пословицы о турах записаны на Подолье, Киевщине и Галичине, то есть в местах прежнего распространения тура. Тур в песнях и обрядах далеко выходит за пределы своего прежнего распространения. В украинских песнях тур сохранился в свадебных и колядках, обычно в связи с охотой на него.

Поэтому значение символа этой руны может быть отнесено к дикой энергии или безудержному потенциалу. Речь идет о неуправляемой части человеческой психики. Эта руна также может обозначать жизнеспособность и здоровье, мужество, сексуальное влечение и мужскую потенцию. Она также представляет неосознанную энергию внутри человека.

Эта руна подсказывает, что следует тщательно обдумывать свои поступки и иметь достаточно сил, чтобы преодолеть какие-либо препятствия. Глубинные силы вашего "Я" начнут влиять на вашу повседневную жизнь.

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