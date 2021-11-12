Мистический прогноз на 15-21 ноября: что руны нам предсказывают

Сейчас существование рунического письма связано с практиками гадания и возрождением язычества.

Руны — древние германские буквы I — XII в., собранные в руническом алфавите — Футарке, частично под влиянием латинского алфавита, но он имеет тоже и много отличий. Старейшие известные руны были отчеканены в Дании и происходят из ок. 200 г.

Руны: история

Рунические надписи тоже были найдены в Украине. Среди них — руническая надпись старшим Футарком на наконечнике копья, найденная на Волыни и датированная 4 веком., а также рунические надписи эпохи викингов с острова Березань в устье Днепра.

Руны употреблялись как письмо и для гаданий на германских землях с начала нового исчисления вплоть до 1800-х гг., в последний период только при особых нуждах.

Писатель Дж. Р. Р. Толкин использовал один из вариантов Футарка (англосаксонские руны) в романе "Хоббит": для надписи на карте Трора. Целью этого было уяснить связь документа с гномами. Эти же буквы были позже им использованы в первоначальных очерках к "Властелину колец", но позже вместо них автор создал собственный рунообразный алфавит.

Сейчас существование рунического письма связано с практиками гадания и возрождением язычества. В настоящее время в современном мире широко распространены украшения с рунами, а также наборы рун для гадания.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 15-21 ноября 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Совило"

ТСН.ua

"Совило", "Соулу" — шестнадцатая руна старшего, англосаксонского и пятнадцатая руна младшего Футарка. Руна упоминается во всех трех рунических поэмах. В старшем Футарке встречается два варианта написания руны. Название старшей руны на германском означает "солнце". Руна "Совило" происходит от этрусско-староитальянской буквы, от которой, в том числе происходит латинская буква S. И в свою очередь происходит либо от греческой буквы, либо непосредственно от финикийской буквы Шин.

В некоторых неонацистских и неоязыческих движениях называется Зиг (от немецкого Sieg – "победа") и иногда утверждается, что это ее первоначальное название, являющееся ложью. Также белая лигатура из двух рун Совило на черном фоне была символом СС.

Также читайте Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

Значение этой руны – успех и достижение цели, честь. Также речь идет о силе жизни и здоровье. Наступает время, когда сила доступна для положительных перемен в жизни, победы, здоровья, успеха. Поэтому важен контакт со сверхсознанием и подсознанием, целостность и гармония. К тому же важны целостность, власть, мощность, сила, очищение и т.д.

Вас благословляет добрая судьба, и вы получите вознаграждение. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию во избежание опасности. Также у вас есть силы для того, чтобы реализовать собственные цели. Будьте честны со своим сердцем, которое мудрее вас.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — пятая руна всех Футарков. В старшем Футарке эта руна означает "длинный путь/путешествие". В младшем Футарке на др.-сканд. означает "верховая езда". В англосаксонском Футарке эта руна означает "поездку".

Название руны также означает "колесо", "воз".

Руна Райдо обозначает путешествие как в физическом смысле, так и в переносном — путешествие по жизненному пути, перемены, эволюция, движение звезд по небу и т.д. Также написание руны связывают с колесницей Тора или Фрейи и законом как в приземленном, так и метафизическом смысле. Считалось, что руна "Райдо" помогает в путешествиях и судебных делах.

Смиренно примите неизбежность изменений, и тогда они станут положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на принятие перемен.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Лагуз"

ТСН.ua

"Лагуз" — двадцать первая руна старшего Футарка. Это слово прагерманском и производные от него в других древних немецких языках означают "влага", "вода", "озеро, море", "поток".

В эзотерике эту руну связывают с интуицией, ведущим потоком. Основные качества: мягкая, тайная умеющая подстраиваться сила. С руной "Лагуз" ассоциируется ива как дерево как растение, растущее у воды. Также ее растения – лук, чеснок и т.д.

Эта руна указывает на поток, воду, море, источник изобилия, восстановительную силу возрождения. Речь идет об энергии жизни и органическом росте. Важны вопросы фантазии, воображения и психологии. На первый план выйдут мечты тайны, неизвестный, скрытый, глубокий мир, но они и являются ключом к успеху. Путешествие или покупка будут успешными, но с возможностью потерь.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

Читайте также:

Древние кельтские традиции восстанавливают на Закарпатье

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку