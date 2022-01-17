Мистический прогноз на 17-23 января 2022 года: что руны нам предвещают

Мистический прогноз на 17-23 января 2022 года: что руны нам предвещают

Руны подсказывают о том, как двигать жизненным путем.

Руны появились много столетий назад и были не только алфавитом древних германцев, но и алфавитом магических символов, которые наносили и вырезали на разных предметах, чтобы они стали артефактами и амулетами. С приходом христианства о рунах немного забыли, однако сейчас интерес к ним восстанавливают ученые и неозывательские среды, в том числе и через гадания.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 17-23 января 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — это руна нордического Старшего Футарка, то есть алфавита древних викингов. Название этой руны переводится как "человек", "человечество" и т.д. Эзотерики свидетельствуют, что эта руна рассказывает о личности и личности. Она "отвечает" за отношение к другим и их отношение к вам. На этой неделе обратите внимание на друзей и врагов, на социальный порядок.

Также эта руна подсказывает, что следует доверять фактам, интеллекту, предусмотрительности, творчеству, навыкам и способностям. Однако не исключайте возможность получить некоторый вид помощи или сотрудничества.

Манназ говорит, что следует принять все те силы и слабости, которые и делают вас человеком, именно тогда вы сможете реализовать ваше божественное начало.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Альгиз"

ТСН.ua

"Альгиз" — это руна германского Первого Футарка.

Интересно, что значение этой руны неизвестно. Однако существует предположение, что она означает лось, камыш или осока.

Древнейшее значение этой руны с точки зрения эзотерики — "защита", "лосина осока". Ибо лось считался могучим оберегом. Руна, как считалось, может создавать энергетические каналы вокруг себя. Поэтому мистическое значение этой руны – защита, щит. Защищенный тайник, возможность защищать себя или других — отражение зла, появление опекуна, предохранение от бедствия.

Также эта руна повествует о связи с высшими силами, избрании новых целей. Проверьте на правдивость собственные инстинкты и вы добьетесь успеха, потому что его закрепите. А поможет вам в этом приобретенный опыт.

Вы крепко держались своих корней и теперь будете вознаграждены. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию, чтобы избежать опасности и оставайтесь настроенными на духовную поддержку.

Эта руна благоприятна для новых дел. Раньше она часто использовалась для нанесения на оружие и геральдику.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Дагаз"

ТСН.ua

"Дагаз" — это руна Футарка. Название руны означает "день" или "рассвет".

Значение этой руны – великое достижение, пробуждение, понимание, ясность солнечного света в противоположность ночной неуверенности. Также речь идет о периоде для планирования или осуществления запланированного, власть осуществлять изменения, направленные в соответствии с собственным желанием, превращение, надежду на счастье и идеал.

Не стоит забывать о безопасности и уверенности, росте и прогрессе. Найдите точку баланса и место пересечения противоположностей.

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