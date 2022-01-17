Мистический прогноз на 17-23 января 2022 года: что руны нам предвещают

Руны подсказывают о том, как двигать жизненным путем.
Руны появились много столетий назад и были не только алфавитом древних германцев, но и алфавитом магических символов, которые наносили и вырезали на разных предметах, чтобы они стали артефактами и амулетами. С приходом христианства о рунах немного забыли, однако сейчас интерес к ним восстанавливают ученые и неозывательские среды, в том числе и через гадания.
А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 17-23 января 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.
Рунический прогноз на любовь и отношения
Руна недели "Манназ"
"Манназ" — это руна нордического Старшего Футарка, то есть алфавита древних викингов. Название этой руны переводится как "человек", "человечество" и т.д. Эзотерики свидетельствуют, что эта руна рассказывает о личности и личности. Она "отвечает" за отношение к другим и их отношение к вам. На этой неделе обратите внимание на друзей и врагов, на социальный порядок.
Также эта руна подсказывает, что следует доверять фактам, интеллекту, предусмотрительности, творчеству, навыкам и способностям. Однако не исключайте возможность получить некоторый вид помощи или сотрудничества.
Манназ говорит, что следует принять все те силы и слабости, которые и делают вас человеком, именно тогда вы сможете реализовать ваше божественное начало.
Рунический прогноз на работу и карьеру
Руна недели "Альгиз"
"Альгиз" — это руна германского Первого Футарка.
Интересно, что значение этой руны неизвестно. Однако существует предположение, что она означает лось, камыш или осока.
Древнейшее значение этой руны с точки зрения эзотерики — "защита", "лосина осока". Ибо лось считался могучим оберегом. Руна, как считалось, может создавать энергетические каналы вокруг себя. Поэтому мистическое значение этой руны – защита, щит. Защищенный тайник, возможность защищать себя или других — отражение зла, появление опекуна, предохранение от бедствия.
Также эта руна повествует о связи с высшими силами, избрании новых целей. Проверьте на правдивость собственные инстинкты и вы добьетесь успеха, потому что его закрепите. А поможет вам в этом приобретенный опыт.
Вы крепко держались своих корней и теперь будете вознаграждены. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию, чтобы избежать опасности и оставайтесь настроенными на духовную поддержку.
Эта руна благоприятна для новых дел. Раньше она часто использовалась для нанесения на оружие и геральдику.
Рунический прогноз на финансы
Руна недели "Дагаз"
"Дагаз" — это руна Футарка. Название руны означает "день" или "рассвет".
Значение этой руны – великое достижение, пробуждение, понимание, ясность солнечного света в противоположность ночной неуверенности. Также речь идет о периоде для планирования или осуществления запланированного, власть осуществлять изменения, направленные в соответствии с собственным желанием, превращение, надежду на счастье и идеал.
Не стоит забывать о безопасности и уверенности, росте и прогрессе. Найдите точку баланса и место пересечения противоположностей.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено