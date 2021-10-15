Мистический прогноз на 18-24 октября: что руны нам предвещают

Мистический прогноз на 18-24 октября: что руны нам предвещают

В древности считалось, что руны обладают магической силой и скрытым значением.

С точки зрения эзотерики, руны как мистические символы помогают людям выбирать будущую дорогу в жизни.

Если вы только начинаете изучать руны или стараетесь гадать на них, то ведение дневника с руническими раскладами может вам помочь. В будущем вы таким образом сможете вернуться к прошлым раскладам, чтобы проверить, насколько точным было предсказание рун. А когда вы уже получите значительный опыт в области изучения рун, то ваше искусство понимать эти древние знаки достигнет определенного уровня. Это даст вам интуитивное понимание, что скрывают руны.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 18-24 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать второе руна германского Старшего Футарка, то есть рунического алфавита. Название руны означает "земля" и вообще "Ингуз" является руной бога земли — Инґве или Фрейра. Хотя некоторые считают, что ее название означает "богиня плодородия".

Эта руна связана с мужской потенцией, беременностью и внутренним ростом. Она "отвечает" за разные

прелести, здравый смысл, природные силы, любовь родных, заботу, человеческое тепло, дом.

Также речь идет о периоде отдыха, времени помощи, отсутствии тревог. Период, когда все дела закончены и нужно двигаться в новом направлении. Вы чувствуете вдохновение, вы полны надежд. Двигайтесь туда, куда вас ведет энтузиазм, он укажет вам путь к вашим истинным возможностям. Сейчас вы сильнее всех.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — это пятая руна германского Первого Футарка. Подходящее название руны означает "путешествие", "колесо", "воз".

Руна Райдо означает путешествие, как в физическом смысле, так и в переносном — путешествие жизненным путем, изменения, эволюцию. Также написание руны связывают с колесницей бога грома Тора или богини любви Фреей, и законом как в приземленном, так и в метафизическом смысле. С точки зрения эзотерики, руна "Райдо" помогает в путешествиях и судебных делах.

Смиренно примите неизбежность и необходимость изменений — они могут быть положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на позитивное принятие этих изменений.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — это, как известно, восемнадцатая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "береза" и соответствует богини берез Берти.

Эта руна связана с такими явлениями как рождение чего-то, общий достаток. Умственное, физическое и духовный рост, увольнение. Мощную власть и свет будущего, восстановление, обещание новых начинаний, нового роста, пробуждение желания что-то делать. Также речь идет об определенных интриги, но в то же время процветания кампании или дела.

Пришло время начинать новые дела. Новый день поможет очистить ваш дом и прокладет путь новой энергии, что позволит вам вдохновения.

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