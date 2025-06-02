Мистический прогноз на 2-8 июня 2025: что руны нам предвещают

Руны / © ТСН

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Руны – это древний символический код, позволяющий читать энергию времени. На этой неделе в первые дни июня мы находимся в переходном пространстве между весенним вдохновением и летним созреванием. Это период внутренней настройки, очищения намерений и укрепления решений. Руны недели подсказывают, где стоит действовать, а где остановиться, чтобы увидеть настоящее.

Овен (21.03–20.04) – руна "Турисаз"

На этой неделе может возникнуть конфликт или острая ситуация, которая заставит вас определиться. "Турисаз" - это сила прорыва, но она требует ответственности. Выбирайте не импульсом, а с осознанием. Не каждое сопротивление – враг.

Телец (21.04–21.05) – руна "Эйваз"

Это неделя внутренней трансформации. Что-то старое теряет актуальность и вам придется отпустить то, что уже не работает. Эйваз помогает пройти сквозь смену с достоинством, не теряя корня.

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Близнецы (22.05–21.06) – руна "Кеназ"

Ваш свет начинает сиять ярче. Эта неделя принесет ясность в вопросах, которые давно беспокоили. Может быть, найдете нужные слова, чтобы сказать важное. Действуйте с открытым сердцем и чистым умом.

Рак (22.06–22.07) – руна "Иса"

Пауза – не поражение. Иса просит остановиться, не торопиться. На этой неделе лучше наблюдать, а не вмешиваться. Энергия застыла – не пытайтесь сдвинуть лед насильно. Все растает одно время.

Лев (23.07–23.08) – руна "Гебо"

Время взаимности. "Гебо" - руна подарка и партнерства. Неделя благоприятна для налаживания отношений, обмена энергиями, совместных решений. Принимайте с благодарностью и отдавайте с любовью.

Дева (24.08–23.09) – руна "Ансуз"

Слово имеет силу. Прислушивайтесь к знакам, обращайте внимание на сообщения, даже случайные разговоры могут нести смысл. "Ансуз" - это руна мудрости и учителя. Станьте для кого-нибудь проводником или найдите своего.

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Весы (24.09–23.10) – руна "Райдо"

Вы на правильном пути – даже если сейчас не видите четкой цели. Райдо это дорога, и ее смысл не только в пункте назначения, но и в движении. На этой неделе примите приглашение, отправьтесь в поездку, попробуйте новое.

Скорпион (24.10–22.11) – руна "Лагуз"

Интуиция станет вашим главным навигатором "Лагуз" - руна воды, глубины и подсознательного. Не сопротивляйтесь волне - плывите вместе с ней.

Стрелец (23.11–21.12) – руна “Феха”

Финансовые или материальные вопросы могут активизироваться. Это хорошее время для сбора плодов или новых стартов, связанных с ресурсами.

Козерог (22.12–20.01) – руна "Совело"

Это неделя силы, уверенности и солнечного прорыва. Совело указывает на победу – как внутреннюю, так и внешнюю. Действуйте с полной отдачей. Если вы горите, вы зажжете и других.

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Водолей (21.01–18.02) – руна "Манназ"

Пора обратиться к сообществу. "Манназ" - это руна человечности, коллектива, взаимодействия. Если вы чувствуете изоляцию – откройтесь. Если вокруг много голосов, найдите среди них свой. Вы часть всего.

Рыбы (19.02–20.03) – руна "Беркана"

Неделя нежности, заботы и нового роста. "Беркана" учит заботиться - о себе, о теле, о близких. Это хорошее время для оздоровления, отдыха, работы с родом. Новое рождается медленно, но уверенно.

Неделя 2–8 июня 2025 года открывает простор для глубоких перемен — честностью, замедлением и обновлением. Руны призывают быть внимательными к тонким сигналам и не торопить процесс. Движение, слово, граница и свет – вот четыре опоры, на которых будет держаться это переходное и одновременно мощное время.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .