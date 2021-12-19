Мистический прогноз на 20-26 декабря: что руны нам предсказывают

Руны помогают сориентироваться в большом количестве выборов.

Люди веками использовали руны как средство для предсказания будущего. Сейчас многие эксперты в сфере эзотерики разделяют мнение, что руны не могут дать готовые ответы на события будущего. Однако они могут помочь людям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, чтобы лучше понять скрытую сущность вещей. Учитывая сложные значения, которые приписывают каждому из 24 символов, обращение к рунам в сложных ситуациях является хорошим способом получить свежий взгляд на происходящее.

Сейчас руны используются для гадания и магии. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 20-26 декабря 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — это двадцатая руна германского Старшего (первого) Футарка. Название этой руны означает "человек", "человечество".

Прямое значение этой руны означает личность, индивидуума или даже человеческая раса. Речь идет об отношении к другим и их отношении к Вам: друзья и враги, социальный порядок. Также важными для понимания этой руны – факты (интеллект), предусмотрительность, творчество, навыки, способности. Поэтому обратите внимание на развитие интеллект – это важное для отношений. Не исключайте возможность получения какого-либо вида помощи или сотрудничества в отношениях.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" — это седьмая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "дар". Речь идет о подарке в обоих смыслах, как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненную меру (или равновесие). Эта руна касается всех видов связей и взаимоотношений типа деловых контрактов, в том числе личных взаимосвязей и партнерских связей.

Из-за отсутствия этой руны в Младшем Футарке и других не дошедших до нас рунических поэмах о ней есть упоминание лишь в одной рунической поэме — англосаксонской.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Гагалаз"

ТСН.ua

"Гагалаз" — это девятая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "приветствие".

Эта руна свидетельствует о гневе, внутреннем бушевании и мистических изменениях. Поэтому так важно терпение, чтобы пережить это испытание. Речь идет об управляемом кризисе, ведущем к завершению неприятностей и к внутренней гармонии. Некоторые авторы связывают эту руну с богиней Гель или с царством богини Гель.

Гель – в германо-скандинавской мифологии богиня подземного мира, Гельгейм и Нифльгейм. Гель упоминается в Младшей и Старшей Эддах, а также в сагах Хейскимрингла, сагах об Эгиле. В Эддах и других сагах указано ее происхождение: она была дочерью Локи и великаны Ангрбоды, рожденной рядом с чудовищами Фенриром и Йормунгандом в Ярнвидском лесу.

Также правительнице подземного царства прислуживает Гарм – огромный пес, охраняющий вход в Гельгейм.

Существует много научных теорий, что Гель можно сравнить с индоевропейскими богинями Бхавани, Кали и Махакали.

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