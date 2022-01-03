Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам предсказывают

Руны помогают узнать наши внутренние желания.

Руны появились очень давно, но сейчас они словно получили второе дыхание из-за интереса к ним ученых, мистиков и неоязычников. Также руны популярны в скандинавской магии и гаданиях. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на 2022 год от эзотерика Елены Кузьмы.

Январь 2022: что руны нам предвещают

Руна месяца "Гагалаз"

ТСН.ua

"Гагалаз" — это девятая руна Старшего Футарка, то есть алфавита древних викингов. В переводе она означает "град", то есть погодное явление. Некоторые авторы связывают эту руну с богиней подземного царства Гель, которая была полуживой и полумертвой или с телохранителем мира древнегерманских богов асов и мирового дерева Геймдаллем.

Эта руна подсказывает, что каждое испытание несет в себе урок, который может укрепить вашу решимость и поможет отточить опыт и мастерство. Не бойтесь принимать вызовы. Ваши враги – ваши учителя, поэтому не тратьте энергию на противостояние с некоторыми личностями. Спросите себя, чему следует научиться, что двигаться дальше.

Также эта руна указывает на мистические изменения, а также терпение и испытание. Речь идет об управляемом кризисе, ведущем к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

Февраль 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Иса"

ТСН.ua

"Иса" — это одиннадцатая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "лед". С точки зрения эзотерики, эта руна рассказывает об остановках или препятствиях. Возможно речь идет о психологических блоках, мешающих мышлению или деятельности, а также образы. Наступает время бездействия или время для того, чтобы разобраться в себе. Ищите качество.

Пора осознать, каковы ваши мечты, вспомнить о прошлых победах и испытаниях. Слушай свой внутренний голос, он направит вас нужным путём. Вооружитесь терпением, ведь изменения уже близки. Используйте этот период жизни для обновления энергии и построения планов на будущее.

Март 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Лагуз"

ТСН.ua

"Лагуз" — это двадцать первая руна нордического Футарка. Ее название означает "вода", "море", хотя есть и такие экзотические названия как "лук-порей".

Эта руна подсказывает, что следует находиться в потоке и найти источник изобилия. Для этого нужно время от времени восстанавливать свои силы и органически расти. Не отбрасывайте для движения в реальном мире фантазии, воображение и решение психологических вопросов. Не бойтесь мечтать и погружаться в неведомый, скрытый и глубокий внутренний мир.

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Также следует пить больше воды, есть здоровую пищу, чтобы полностью почувствовать свою жизненную силу. Жизненный отлив отнесет вас от берега, и перед вами откроются новые горизонты. Вы должны доверять естественному ходу вещей, чтобы все успеть.

Март 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Вуньо"

ТСН.ua

"Вунйо" — это восьмая руна германского Старшего Футарка. Название руны этой означает «радость». Исследователи считают, что древнейшее значение этой руны – "совершенство", ведь, мол, она изображает "хорошую" часть сущности верховного бога древних скандинавов Одина.

Эта руна рассказывает о радости, комфорте, удовольствии. Речь идет о дружеской взаимопомощи, гармонии, процветании. Однако сохраняется возможность перейти границу, если не знать меры. Если сохранять определенные границы, то результатом будет общий успех и осознание достоинства.

Счастье и любовь находятся в вашей жизни. Найдите время для того, чтобы оценить те вещи, которые действительно делают вас счастливыми. Также вы скоро добьетесь успеха, если будете делать то, что любите. Живите полной жизнью, настоящим моментом и умейте наслаждаться каждым пустяком.

Апрель 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — это шестая руна германского Старшего (первого) Футарка, связанная с творчеством. Название этой руны происходит от словосочетания "сосная лучина". Некоторые исследователи считают, что это слово означает "факел".

С точки зрения эзотериков, эта руна свидетельствует о видении, послании, знании, творчестве, вдохновении, определенных технических способностях. Также речь идет об огне жизни, который пылает у вас, сдержанной, но одновременно управляемой силе, способности к преобразованиям и перестройке. Эта руна подсказывает, что речь идет о силе творения собственной реальности. Открывает новую силу, энергию, мощь и сексуальную любовь.

Также эта руна подсказывает, что у вас появился свежий взгляд на жизнь, который поможет вам увидеть подлинную цену вещей. Используйте возможности, которые дает вам вселенная, чтобы стать примером для окружающих.

Апрель 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — это пятая руна германского Первого Футарка. Соответствующее название руны означает "путешествие", "колесо", "воз".

Руна Райдо означает путешествие, как в физическом смысле, так и в переносном – путешествие жизненным путем, смены, эволюцию. Также написание руны связывают с колесницей бога грома Тора или богини любви Фреи и законом как в приземленном так и в метафизическом смысле. С точки зрения эзотерики руна "Райдо" помогает в путешествиях и судебных делах.

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Смиренно примите неизбежность и необходимость перемен – они могут быть положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на положительное принятие этих перемен.

Май 2022: что руны нам предвещают

Руна месяца "Турисаз"

ТСН.ua

"Турисаз", или "Турс" — это третья руна германского Первого Футарка. Формально означает великан или Тор.

Магическое и мантичное значение руны Турисаз связано с асом (богом – ред) Тором, великаном, находившимся на стороне сил порядка, и ледяными великанами – гримтурсами, враждебными скандинавским богам. Руна олицетворяет понятие вызова и испытания, а также защиты.

Руна традиционно наносилась на талисманы в виде молота Мельнира. Считалось, что такой амулет придает своему хозяину силы и уверенность в себе.

Крепко стойте за свои идеалы и слушайте свое сердце. У вас будет достаточно сил, чтобы справиться с любым препятствием. Глубинные силы вашего настоящего "я" начинают влиять на вашу повседневную жизнь.

Июнь 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего или, как его еще называют, первого Футарка. Название руны означает "земля" и вообще ингуз является руной бога земли — Ингве или Фрейра.

Эта руна свидетельствует о мужской потенции, возможной беременности и внутреннем росте. Она повествует о разнообразных прелестях, здравом смысле, природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Настал период отдыха, время пособия, отсутствие тревог. Период, когда все дела окончены и нужно двигаться дальше в новом направлении.

Вы чувствуете вдохновение, полные надежд, идите туда, куда вас зовет энтузиазм, он откроет вам путь к вашим истинным возможностям. Сейчас вы сильнее, чем когда-либо. Вы горите энтузиазмом, который приведет вас к лучшему порядку вещей.

Июль 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" — это седьмая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "дар".

Эта руна рассказывает о подарке в двух смыслах – как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненное равновесие. Эта руна свидетельствует о важности всех разновидностей связей и взаимоотношений, например, деловых контрактов, личных взаимосвязей и партнерских связей.

Сейчас вселенная стремится вас проверить — что вы дали миру и как вы принимаете его дары. В скором времени вам предложат что-то, однако в ответ вы должны стать еще более щедрым. Круг обмена не должен быть разорван. А чтобы достичь духовного равновесия, вы должны научиться давать и принимать.

Июль 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Одал"

ТСН.ua

"Одал" — это двадцать четвертая и последняя руна германского Старшего Футарка (первого варианта рунического алфавита — ред.). Название руны означает "наследие" или "родовая собственность".

Эта руна свидетельствует о чем-то унаследованном от ваших предшественников, например, собственность или дом. Также речь идет о чем-то важном для отдельного человека. Помните о законе рода и процветании группы. Сейчас для вашего финансового развития важны духовное наследие и фундаментальные ценности. Возможно, вам понадобится помощь в духовных и физических путешествиях. Ищите источник безопасности, увеличение изобилия.

В то же время не стоит слишком сильно воспринимать себя серьезно. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите, и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру будет привлекать силы, которые смогут вам помочь.

Август 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Совило"

ТСН.ua

"Совило", "Соулу" — шестнадцатая руна старшего, англосаксонского и пятнадцатая руна младшего Футарка. Руна упоминается во всех трех рунических поэмах. В старшем Футарке встречается два варианта написания руны. Название старшей руны на германском означает "солнце". Руна "Совило" происходит от этрусско-староитальянской буквы, от которой в том числе происходит латинская буква S. И в свою очередь происходит либо от греческой буквы, либо непосредственно от финикийской буквы Шин.

В некоторых неонацистских и неоязыческих движениях называется Зиг (от немецкого Sieg – "победа") и иногда утверждается, что это ее первоначальное название, являющееся ложью. Также белая лигатура из двух рун Совило на черном фоне была символом СС.

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Значение этой руны – успех и достижение цели, честь. Также речь идет о силе жизни и здоровье. Наступает время, когда сила доступна для положительных изменений в жизни, победе, здоровье, успехе. Поэтому важен контакт со сверхсознанием и подсознанием, целостность и гармония. К тому же важны целостность, власть, мощность, сила, очищение и т.д.

Вас благословляет хорошая судьба, и вы получите вознаграждение. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию во избежание опасности. Также у вас есть силы для того, чтобы реализовать собственную цель. Будьте честны со своим сердцем, которое мудрее вас.

Сентябрь 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Альгиз"

ТСН.ua

"Альгиз" — это пятнадцатая руна германского старшего (первого) Футарка.

Значение этой руны неизвестно. Однако существует предположение, что она означает "лось", "камыш" (осока). Условное название основано на прочтении рунического имени в англо-саксонской поэме.

Древнейшее значение этой руны с точки зрения эзотерики — "защита", "лосина осока". Ибо лось считался могучим оберегом. Руна, как считалось, может создавать энергетические каналы вокруг себя. Поэтому мистическое значение этой руны – защита, щит. Защищенный тайник, возможность защищать себя или других. Отражение зла, появление опекуна, предохранение от бедствия.

Также эта руна повествует о связи с высшими силами, избрании новых целей. Проверьте на правдивость собственные инстинкты и вы добьетесь успеха, потому что его закрепите. А поможет вам в этом приобретенный опыт.

Вы крепко держались своих корней и теперь будете вознаграждены. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию, чтобы избежать опасности и оставайтесь настроенными на духовную поддержку.

Эта руна благоприятна для новых дел. Часто использовались для нанесения на оружие и в геральдике.

Октябрь 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Дагаз"

ТСН.ua

"Дагаз" — двадцать третья руна германского Старшего (первого) Футарка. Название руны означает "день" или "рассвет".

Значение этой руны – великое достижение, пробуждение, понимание, ясность солнечного света в противоположность ночной неуверенности. Также речь идет о периоде для планирования или осуществления запланированного, власть осуществлять изменения, направленные в соответствии с собственным желанием, превращение, надежду на счастье и идеал. Не стоит забывать о безопасности и уверенности, росте и прогрессе. Найдите точку баланса и место пересечения противоположностей.

Ноябрь 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — это двадцатая руна германского Старшего (первого) Футарка. Название этой руны означает "человек", "человечество".

Прямое значение этой руны означает личность, индивидуума или даже человеческая раса. Речь идет об отношении к другим и их отношении к Вам: друзья и враги, социальный порядок. Также важными для понимания этой руны – факты (интеллект), предусмотрительность, творчество, навыки, способности. Поэтому обратите внимание на развитие интеллект – это важное для отношений. Не исключайте возможность получения какого-либо вида помощи или сотрудничества в отношениях.

Декабрь 2022: что руны нам предсказывают

Руна месяца "Ера"

"Ера" — двенадцатая руна Футарка. Название этой руны означает "год", "хороший урожай".

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С точки зрения эзотерики эта руна говорит о результатах предыдущих усилий. Настает время мира, счастья и урожая. Продолжаются надежды и надежды на мир и процветание. Также речь идет об обещании справедливого и заслуженного успеха. Все меняется в своем течении времени.

Ваша деятельность приносит плоды и ваши планы претворяются в реальность. Вы активны и энергичны и полностью готовы к тому, чтобы насладиться успехом. Среди собранного вами урожая есть зерно, из которого должен вырасти ваш новый этап жизни.

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