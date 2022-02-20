Мистический прогноз на 21-27 февраля 2022: что руны нам предсказывают

Руны помогают сконцентрироваться на важных ответах от вселенной.

В древности руны были одновременно алфавитом викингов и средством для гадания. Прошло много веков и сейчас с ростом интереса к эзотерике и мистическим течениям, руны снова стали предметом для изучения для ученых, неоязычников и гадалок. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 21-27 февраля 2022 от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — пятая руна всех Футарков. В старшем Футарке эта руна означает "длинный путь/путешествие". В младшем футарке на др.-сканд. означает "верховая езда". В англосаксонском Футарке эта руна означает "поездку".

Название руны также означает "колесо", "воз".

Руна Райдо обозначает путешествие как в физическом значении, так и в переносном — путешествие по жизненному пути, изменения, эволюция, движение звезд по небу и т.д. Также написание руны связывают с колесницей богом Тора или богини Фрейи и законом как в приземленном, так и метафизическом смысле.

Интересно, что бог Тор путешествует по колеснице, запряженной козлами (Таннгриснир и Таннгньост), со своим слугой и посильным Тьяльфи (или Тельваром). "Эдда" отмечает, что после колесницы оставалась выжженная земля, а горы крошились и трескались за ней. Когда Тор был голоден, он жарил козлов и съедал их. Чтобы продолжить путешествие, ему достаточно было коснуться останков козлов — и они мгновенно полностью восстанавливались и снова были готовы везти колесницу дальше. А богиня Фрейя едет в колеснице, запряженной ее кошками.

Считалось, что руна Райдо помогает в путешествиях и судебных делах.

Смиренно примите неизбежность изменений, и тогда они станут положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на принятие перемен.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Эйваз"

ТСН.ua

"Эйваз" – это тринадцатая руна старшего и англосаксонского Футарков.

Название означает вид деревьев – "тыс". Руну "Эйваз" не стоит путать с руной "Соулу", которая может иметь схожее изображение. За этой руной стоит образ Мирового Древа или Тиса. Также в современной эзотерике она символизирует ускорение, стремление вперед (соответственно, отраженная версия означает движение назад).

Заметим, что тис – род хвойных растений семейства тисовых. Это вечнозеленые деревья или кустарники с красновато-серой гладкой или пластинчатой корой.

Сейчас вы должны осознать, что напрасно держитесь за устаревшие утверждения и надежды, сейчас следует увидеть новые окружающие вас возможности. Не пытайтесь сопротивляться изменениям, они связаны с циклом смерти и возрождения. пришло время дать прошлому уйти и смело смотреть в будущее.

С точки зрения эзотерики, эта карта свидетельствует о силе, надежности, защите, заслуживающей доверия, просветленности и выносливости, речь идет о силе движения вперед, обеспеченности целью и мотивами. Также она указывает на определение собственных приоритетов и возможность достижения поставленных целей. Возможно, в вашей жизни появится честный человек, стоящий доверия.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего (первого) Футарка.

Футарк – это рунический алфавит (алфавит). Использовалась в средние века в германских языках. Название происходит от первых рун-букв алфавита. Разделяется на два типа по принципу старшинства: Старший футарк (старый алфавит) и Младший футарк (новый алфавит).

Название руны "Ингуз" означает "земля" и в целом она является руной бога земли — Ингве (Фрейра).

Фрейр (также Фрей) – в германо-скандинавской мифологии бог плодовитости и лета. Происходит из рода ванов, сын вана Ньорда и великаны Скади. Отец Фрейра Ньорд, в свою очередь, — названный сын Одина, оставленный ванами в Асгарде заложником после подписания мира между асами и ванами. У Фрейра есть сестра-близняшка — Фрейя. С именем Фрейра связано название пятницы в языках германской группы.

Эта руна означает мужскую потенцию, беременность, внутренний рост, разнообразные прелести, но в то же время здравый смысл. Также речь идет о природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Необходимый период отдыха, время помощи, отсутствия тревог, период, когда все дела окончания и нужно двигаться дальше в новом направлении.

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