Мистический прогноз на 21-27 марта 2022: что руны нам предсказывают

Руны помогают узнать больше о возможном будущем.

Руны — древние германские буквы, собранные в своеобразном руническом алфавите — Футарку. Самые старые известные руны были отчеканены в Дании и происходили из около 200 г. Руны использовались также и для гадания.

А для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 21-27 марта 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели 21-27 марта 2022 года — "Дагаз"

ТСН.ua

"Дагаз" — это двадцать третья руна германского Старшего Футарка, то есть алфавита викингов. Интересно, что она соответствует кириллической букве Д и латинской D. Название этой руны, согласно трактовкам означает «день» или «рассвет».

Эзотерики убеждают, что появление этой руны свидетельствует о больших достижениях, пробуждениях, понимании. Это как ясность солнечного света в противоположность ночной неуверенности. Также речь идет о периоде планирования или осуществления запланированного. Власть осуществлять изменения, направленные в соответствии с собственным желанием, преобразование, надежда и счастье, поиск безопасности и уверенности в себе, рост и прогресс, поиск точки баланса, где происходит пересечение противоположностей.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели 21-27 марта 2022 года — "Альгиз"

ТСН.ua

"Альгиз" — это пятнадцатая руна германского Первого Футарка, то есть азбуки древних скандинавов. Она предположительно передавала звук z.

Значение этой руны неизвестно. Однако есть предположение, что она означает «лось» или камыши. Условное название основано на прочтении рунического имени в англо-саксонской поэме. Исследователь Вильгельм Гримм впервые предложил прочесть ее именно как «лось».

Древнее значение этой руны вероятно связано с лосем, потому что именно эта травина считалась могучим оберегом. Руна же, как считалось, может создавать энергетические каналы вокруг себя.

Значение этой руны – защита, щит, защищенный тайник, возможность защищать себя или других, отражение зла, опекун, оберегание, связь с богами, восход нового дня, высшие цели. Речь идет о правдивости собственных инстинктов, достижении успеха или его закреплении, выигранном или приобретенном.

Добавим, что эта руна часто использовалась для нанесения на оружие и геральдику.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели 14-20 марта 2022 года — " Ансуз "

ТСН.ua

"Ансуз" или "Ас" — четвертая руна германского Старшего Футарка. Фонетически означает звук, а Ее также называют руной верховного бога Одина.

Значение руны Ансуз связано с Одином как богом-волшебником, принесшим себя в жертву и таким образом снискавшим руны. В магическом и мантическом смысле эта руна обозначает знание, творчество, вдохновение, красноречие. "Ансуз" считается руной саг и скальдов, а также провидцев.

Заметим, что Один – самый высокий бог поздней германской и скандинавской мифологии. Он, как и другие боги скандинавского пантеона, был сложной фигурой: да, он был богом как мудрости, так и войны. Один толкует руны. Также он есть бог поэзии, победы и охоты.

Для скандинавов имя Одина было синонимом битвы и войны. Он фигурирует в мифах как бог, дающий победу. Один имел способность изменять внешность произвольным образом. Мифы говорят, что он путешествует по миру как одноглазый дедушка с седой бородой, опирающейся на палку и носящей широкополую шляпу. Один ассоциируется с Диким Ловом, когда он уносится через небо во главе компании погибших в битве. Как бог мудрости, Один является искателем мудрости, причем до степени, когда он пожертвовал свой глаз, чтобы напиться из источника Мимира, дарующего мудрость. Чтобы открыть руны, Один принес себя в жертву самому себе.

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