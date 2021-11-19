Мистический прогноз на 22-28 ноября: что руны нам предсказывают

Руна – древний инструмент для предсказания будущего.

Руны – это письмо древних германцев.

Руны: что это такое

Руны использовался с первого века до 2-12 века на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, до 10-13 века в Исландии и Гренландии, а также в шведской провинции Даларна до 19 века.

После принятия христианства в странах Северной Европы руны как письмо были вытеснены на латыни. Сам термин «руна» имеет отношение к древнегерманскому корню run, что означает "секрет". Всего известно около 5000 рунических надписей, большинство из которых найдены в Швеции. Кроме того, рунические календари существовали в средневековой Европе.

Сейчас руны используются в области эзотерики для гадания и магии. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 22-28 ноября 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

ТСН.ua

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Гебо"

В Старшем Футарке название этой руны означает "дар". Из-за отсутствия этой руны в младшем Футарке и других не дошедших до нас рунических поэмах о ней есть упоминание лишь в одной рунической поэме — англосаксонской.

С точки зрения эзотерики, эта руна свидетельствует о подарке в обоих смыслах, как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненную меру или равновесие. Она имеет отношение ко всем разновидностям связей и взаимоотношений типа деловых контрактов, личных и партнерских отношений.

Сейчас вселенная будет вас проверять, что вы транслируете в мир и как вы принимаете его дары. Если вы примете что-то, то в ответ вы должны стать еще более щедрыми. Круг обмена не должен быть разорван, а чтобы достичь духовного равновесия, стоит научиться давать и принимать.

ТСН.ua

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Эйваз"

"Эйваз" — это тринадцатая руна старшего и англосаксонского Футарков.

Название означает вид деревьев – "тис". Руну "Эйваз" не стоит путать с руной "Соулу", которая может иметь схожее изображение. За этой руной стоит образ Мирового Древа или Тиса. Также в современной эзотерике она символизирует ускорение, стремление вперед (соответственно, отраженная версия означает движение назад).

Заметим, что тис – род хвойных растений семейства тисовых. Это вечнозеленые деревья или кустарники с красновато-серой гладкой или пластинчатой корой.

Сейчас вы должны осознать, что напрасно держитесь за устаревшие утверждения и надежды, сейчас следует увидеть новые окружающие вас возможности. Не пытайтесь сопротивляться изменениям, они связаны с циклом смерти и возрождения. пришло время дать прошлому уйти и смело смотреть в будущее.

С точки зрения эзотерики, эта карта свидетельствует о силе, надежности, защите, заслуживающей доверия, просветленности и выносливости, речь идет о силе движения вперед, обеспеченности целью и мотивами. Также она указывает на определение собственных приоритетов и возможность достижения поставленных целей. Возможно, в вашей жизни появится честный человек, достойный доверия.

ТСН.ua

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Эваз"

"Эваз" — это девятнадцатая руна германского Старшего (первого) Футарка. Название руны означает "лошадь". Вероятно, такое название у нее из-за того, что верхняя часть руны изогнута вниз, из-за чего она напоминает вид коня сбоку.

Речь идет о перемещении, движении и изменениях к лучшему, она указывает на постепенное развитие и прогресс. Также она повествует о гармонии, взаимодействии, доверии, лояльности. Возможно, вселенная готовит для вас идеального товарища.

Не считайте дружбу тем, что само собой разумеется. Простите свою верность тем, кто ее действительно заслуживает и нуждается в вашей поддержке. В то же время не будьте слишком горды, не прося помощи и не отказывайтесь, если ее вам. Признайте, что другие люди могут вам помочь, и вы только выиграете от этого.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары