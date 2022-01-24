Мистический прогноз на 24-30 января 2022 года: что руны нам предвещают

Мистический прогноз на 24-30 января 2022 года: что руны нам предвещают

Руны озвучивают подсказки судьбы о дальнейшей жизни.

Руны пришли к нам из глубины веков и воплощают в себе мудрей древних викингов. Викинги — в VIII—XI веках воины-мореходы из Скандинавии, оказавшие значительное влияние на ход европейской истории. Одним из их изобретений были именно руны, являвшиеся не только практической письменностью, но и несшие в себе мистическое знание о магии. После веков забвения руны становятся все популярнее в научных кругах и магических неоязыческих обществах, ведь их можно использовать для гадания и создания амулетов.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 24-30 января 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Тейваз"

ТСН.ua

"Тейваз" — это руна Старшего Футарка. Она связана со скандинавским богом Тюром, богом закона, войны и предвестником побед. Название руны означает "бог" или "обладатель".

Эта руна говорит, что пора действовать смело и решительно, — и победа будет вашей. Руководствуйтесь своим опытом и разумом.

Также эта карта свидетельствует о чести, правосудии, лидерстве и власти. Не забывайте об анализе, рациональности и знаниях о том, где находится истинная сила. Будьте готовы к самопожертвованию. Ожидайте победу и успех в любых соревнованиях или юридических вопросах.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Иса"

ТСН.ua

"Иса" — это одиннадцатая руна германского Футарка. Название этой руны означает "лед". С точки зрения эзотерики, эта руна рассказывает об остановках или препятствиях. Возможно речь идет о психологических блоках, мешающих мышлению или деятельности, а также образы. Наступает время бездействия или время для того, чтобы разобраться в себе. Ищите качество.

Пора осознать, каковы ваши мечты, вспомнить о прошлых победах и испытаниях. Слушай свой внутренний голос, он направит вас нужным путём. Вооружитесь терпением, ведь изменения уже близки. Используйте этот период жизни для обновления энергии и построения планов на будущее.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Гебо"

ТСН.ua

В Старшем Футарке название руны "Гебо" означает "дар". Из-за отсутствия этой руны в младшем Футарке и других не дошедших до нас рунических поэмах о ней есть упоминание лишь в одной рунической поэме — англосаксонской.

С точки зрения эзотерики, эта руна свидетельствует о подарке в обоих смыслах, как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненную меру или равновесие. Она имеет отношение ко всем разновидностям связей и взаимоотношениям типа деловых контрактов, личных и партнерских отношений.

Сейчас вселенная будет вас проверять, что вы транслируете в мир и как вы принимаете его дары. Если вы примете что-то, то в ответ вы должны стать еще более щедрыми. Круг обмена не должен быть разорван, а чтобы достичь духовного равновесия, следует научиться давать и принимать.

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