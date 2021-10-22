Мистический прогноз на 25-31 октября: что руны нам предвещают

Руны позволяют получить подсказки о грядущем период.

Эзотерики считают, что руны обладают определенной магической силой, поэтому они легко могут стать инструментом для предсказания будущего. Сейчас многие эксперты с рунического искусства убеждены, что руны не могут предоставить готовых и полных ответов на вопрос о предстоящих событиях, однако именно они могут помочь людям, которые находятся в сложных ситуациях. Учитывая сложные значения, приписывают каждой из 24 рун, обращайтесь к рунам по подсказкам, чтобы получить свежий взгляд на ситуацию.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 25-31 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Вуньо"

ТСН.ua

"Вуньо" — это восьмая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "радость". Древнейшее значение этой руны — "совершенство" и считается, что именно эта руна показывает наиболее "хорошую" часть сущности бога Одина.

Эта руна свидетельствует о радости, комфорте, удовольствии. Также речь идет о дружеской взаимопомощи, гармонии, процветании. Возможны экстаз, слава, духовная благодарность, но сохраняется возможность и перейти границу, если не знать меры. Если хранить определенные пределы, то результатом будет — общий успех и осознание достоинства.

Счастье и любовь присутствуют в вашей жизни. Найдите время для того, чтобы по достоинству оценить те вещи, которые делают вас счастливыми. Живите полноценной жизнью, живите настоящим моментом, умейте радоваться каждой мелочи в жизни.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Турисаз"

ТСН.ua

"Турисаз", или "Тур" — это третья руна германского Первого Футарка. Формально означает великан или Тор.

Магическое и мантическое значение руны Турисаз связано с асом (богом — ред.) Тором, великаном, который находился на стороне сил порядка, и льдистыми великанами — гримтурсамы, которые враждебные скандинавским богам. Руна олицетворяет понятие вызова и испытания, а также защиты.

Руна традиционно наносилась на талисманы в виде молота Мйольнир. Считалось, что такой амулет предоставляет своему хозяину силы и уверенности в себе.

Крепко стойте за свои идеалы и слушайте свое сердце. Вы будете иметь достаточно сил, чтобы справиться с любым препятствием. Глубинные силы вашего настоящего "я" начинают влиять на вашу ежедневную жизнь.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Эйваз"

ТСН.ua

"Эйваз" — тринадцатая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "тисовое дерево" или "лось".

Эта руны говорит о силе, надежности, защите, что заслуживают доверия. Также речь идет о просветленности, выносливости, силе движения вперед, обеспеченности целью и мотивами. Она указывает на определение собственных приоритетов и возможность достижения поставленной цели. К тому же рядом с вами появится честный человек, который стоит доверия.

Вы крепко держаться своих корней и теперь получите вознаграждение. Сейчас вы можете суметь определенный риск. Используйте вашу интуицию, чтобы избежать опасности и настройтесь получить духовную поддержку.

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