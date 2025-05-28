Мистический прогноз на 26 мая-1 июня 2025: что руны нам предвещают

Карты Таро, руны / © ТСН

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Руны — это не просто древние знаки северных народов, а глубокие архетипы, которые символизируют силы природы, человеческой воли и духа. Каждая руна — как живой знак, открывающий энергию определенного процесса или внутреннего состояния. влияние будут доминировать, и как их мудро прожить.

Сфера отношений - руна "Гебо"

На этой неделе в центре внимания – обмен. "Гебо" символизирует дары, взаимность и партнерство. Это период, когда настоящая гармония в личной жизни наступает только через баланс: дать и позволить получить. Если вы в отношениях, стоит поблагодарить партнера за то, что он делает для вас даже если это что-то привычное. Для одиноких "Гебо" может символизировать важную встречу или открытие к новой связи - не обязательно романтической, но точно значимой.

Сфера действий и работы - руна "Тейваз "

Это руна воина и целеустремленности. Неделя требует силы воли, дисциплины и готовности стоять за свое. В карьерных вопросах "Тейваз" подсказывает: двигайтесь смело, даже если путь выглядит непростым. Возможны ситуации, где нужно будет отстаивать свои принципы или интересы. Помните: это не агрессия, а стойкость и верность собственным целям. Планы следует корректировать с учетом долгосрочной перспективы.

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Сфера эмоций и внутреннего состояния - руна "Иса"

"Иса" - это лед, покой, остановка. Ваш эмоциональный фон может быть как застывшим, но это не плохо – это приглашение к осознанному покою. Не торопитесь менять настроение или выжимать из себя эмоции – лучше побыть в тишине, сохраняя внутреннее пространство. Если появится желание изолироваться – это естественно. Именно тишина позволит почувствовать себя настоящими.

Неделя с 26 мая по 1 июня — это период, когда важно сохранять внутренний баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .

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