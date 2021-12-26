Мистический прогноз на 27 декабря — 2 января: что руны нам предсказывают

Руны озвучивают мнения вашей интуиции.

Руны – это своеобразная письменность древних германцев, которая использовалась несколько столетий назад на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, а также в Исландии и Гренландии, а кое-где – вплоть до XIX века. Символы рун высекались на камне, металле, дереве, костях. Поэтому они имеют специфическую прямоугольную форму, которая приспособлена именно для вырезания.

Сейчас руны используются для гадания и магии. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 27 декабря – 2 января 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" — это седьмая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "дар".

Эта руна рассказывает о подарке в двух смыслах – как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненное равновесие. Эта руна свидетельствует о важности всех разновидностей связей и взаимоотношений, например, деловых контрактов, личных взаимосвязей и партнерских связей.

Сейчас вселенная стремится вас проверить — что вы дали миру и как вы принимаете его дары. В скором времени вам предложат что-то, однако в ответ вы должны стать еще более щедрым. Круг обмена не должен быть разорван. А чтобы достичь духовного равновесия, вы должны научиться давать и принимать.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Одал"

ТСН.ua

"Одал" — это двадцать четвертая и последняя руна германского Старшего Футарка (первого варианта рунического алфавита — ред.). Название руны означает "наследие" или "родовая собственность".

Эта руна свидетельствует о чем-то унаследованном от ваших предшественников, например, собственность или дом. Также речь идет о чем-то важном для отдельного человека. Помните о законе рода и процветании группы. Сейчас для вашего финансового развития важны духовное наследие и фундаментальные ценности. Возможно, вам понадобится помощь в духовных и физических путешествиях. Ищите источник безопасности, увеличение изобилия.

В то же время не стоит слишком сильно воспринимать себя серьезно. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите, и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру будет привлекать силы, которые смогут вам помочь.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — это пятая руна германского Первого Футарка. Соответствующее название руны означает "путешествие", "колесо", "воз".

Руна "Райдо" означает путешествие, как в физическом смысле, так и в переносном – путешествие жизненным путем, смены, эволюцию. Также написание руны связывают с колесницей бога грома Тора или богини любви Фреи и законом как в приземленном, так и в метафизическом смысле. С точки зрения эзотерики руна "Райдо" помогает в путешествиях и судебных делах.

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Смиренно примите неизбежность и необходимость перемен – они могут быть положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на положительное принятие этих перемен.

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