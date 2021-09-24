Мистический прогноз на 27 сентября-4 октября: что руны нам предвещают

Древние традиции рунической магии скрытые в загадочном прошлом, однако практика чтения рун переживает сегодня новый расцвет популярности.

Существует легенда, что прообраз рунического алфавита возник еще в бронзовом веке. В свою очередь ученые в своих исследованиях опираются на изучение предметов, на которых изображены руны. Подобные памятники рунической письменности датируются промежутком времени в тринадцать веков. Во время исследования рун бросается в глаза то, что рунические символы имеют остроугольную форму и размещаются вертикально. Это вероятно связано с тем, что их вырезали на твердых поверхностях, такие как металл, камень, кость, янтарь, обожженная глина. Руны также часто вырезались на деревьях, чем и объясняется малое количество деревянных памятников рунической письменности.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на 27 сентября — 4 октября от езотерикини Елены Кузьмич.

Руничный прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Иса"

ТСН.ua

Иса — это одиннадцатая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "лед". С точки зрения эзотерики, эта руна говорит об остановках или преградых. Возможно речь идет о психологических блоки, мешающие мышлению или деятельности, также образы. Наступает время бездействия или время для того, чтобы разобраться в себе. Ищите качество.

Также читайте Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего стоит избегать

Осознать, каковы ваши мечты, вспомнить о прошлых победах и испытания. Слушай свой внутренний голос, он направит вас по нужному пути. Вооружитесь терпением, ведь изменения уже близко. Используйте этот период вашей жизни для обновления энергии и построения планов.

Руничный прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Манназ"

ТСН.ua

Манназ — это двадцатая руна нордического Старшего Футарка. Название этой руны переводится как "человек", "человечество". Специалисты свидетельствуют, что эта руна говорит о личности и индивиде. Она "отвечает" за отношение к другим и их отношение к вам. На следующей неделе обратите внимание на друзей и врагов, социальный порядок.

Также эта руна подсказывает, что следует доверять фактам, интеллекту, предусмотрительности, творчеству, навыкам и способностям. Однако не отвергайте возможность получить некоторый вид помощи или сотрудничества.

"Манназ" говорит, что следует принять все те силы и слабости, которые и делают вас человеком, именно тогда вы сможете реализовать ваше божественное начало.

Руничный прогноз на финансы

Руна недели "Эра"

ТСН.ua

Следующий символ в нашем с вами раскладе — это руна "Эра" — двенадцатая руна германского Первого Футарка. Название соответствующей руны означает "год", "хороший урожай".

Эта руна подсказывает учесть результаты предыдущих усилий. Скоро наступит время мира, счастья и урожая. Надежды на мир и процветание имеют сбыться. Вселенная обещает справедливый и заслуженный успех. Все меняется в собственном течении времени.

Также вы должны осознать, что бесполезно держитесь за свои прошлые убеждения. Таким образом, вы мешаете самому себе начать новые возможности, которые вас окружают. Не беспокойтесь за изменения, они связаны с возрождением. Пришло время дать прошлом пойти и смело смотреть будущему в глаза.

Читайте также:

Таропрогноз на 27 сентября-4 октября : что карты нам предвещают

: что карты нам предвещают Мистические руны: как гадать на древней азбуке

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку