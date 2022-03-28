Мистический прогноз на 28 марта – 3 апреля 2022 года: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на 28 марта – 3 апреля 2022 года: что руны нам предсказывают

Руны позволяют немного заглянуть в собственное будущее.

Несмотря на то, что определенные руны были популярны у нацистов во время II мировой войны, они не несут угрозы и продолжают использоваться практиками и в XXI веке, несмотря на отрицательную славу.

Руны, как и карты Таро, могут показать недалеко возможное будущее, но не способны показать что-то глобальное, ведь на это влияет немало факторов.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 28 марта – 3 апреля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели 28 марта — 3 апреля 2022 года — "Гагалаз"

"Гагалаз" — это девятая руна Старшего Футарка, то есть алфавита древних викингов. В переводе она означает "град", то есть погодное явление. Некоторые авторы связывают эту руну с богиней подземного царства Гель, которая была полуживой и полумертвой или с телохранителем мира древнегерманских богов асов и мирового дерева Геймдаллем.

Гель (древнескан. — "обещающая горе") — в германо-скандинавской мифологии богиня подземного мира.Гель упоминается в Младшей и Старшей Эддах, а также в сагах. Она была дочерью Локи и великана Ангрбоды, рожденной рядом с чудовищами Фенриром и Йормунгандом. Также правительнице подземного царства прислуживает Гарм – огромный пес, охраняющий вход в Гельгейм.

Существует много научных теорий, что Гель можно сравнить с индоевропейскими богинями Бхавани, Кали и Махакали.

Гель олицетворяет смерть и во время мора и чумы едет на трехногом коне и душит людей. Поэтому во время моря говорят, что "Гель разгулялась", а когда ночью лают собаки: "Собаки слышат Гель". Когда начинаются болезни, говорят "Гель пришла", а когда отступают — "Гель выгнали".

Между тем Геймдалль — в германо-скандинавской мифологии бог из рода асов, телохранитель богов и мирового дерева Игдрасилль, сын Одина и девяти разных матерей, "Светлейший из асов", "что предполагает будущее подобно ванам". Как охранник богов он охраняет городов-радугу Бифрост на границе Асгарда и Мидгарда от великанов-йотунов.

Он видит как днем, так и ночью на расстояние ста миль и слышит, как падают листья, как растет трава в поле и шерсть на овцах. Он является надежным охранником, поскольку совсем не нуждается в сне. По поручению богов Геймдалль трубит в угол, когда видит приближение врагов. Последний звук рога должен прозвучать, когда наступит конец света и придет время последнего сражения Рагнарок, во время которого Геймдалль и бог Локи убьют друг друга.

Эта руна подсказывает, что каждое испытание несет в себе урок, который может укрепить вашу решимость и поможет отточить опыт и мастерство. Не бойтесь принимать вызовы. Ваши враги – ваши учителя, поэтому не тратьте энергию на противостояние с некоторыми личностями. Спросите себя, чему следует научиться, что двигаться дальше.

Эта руна указывает на мистические изменения, а также терпение и испытание. Речь идет об управляемом кризисе, ведущем к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели 28 марта – 3 апреля 2022 года – "Иса"

Иса – это одиннадцатая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "лед". С точки зрения эзотерики, эта руна рассказывает об остановках или препятствиях. Возможно речь идет о психологических блоках, мешающих мышлению или деятельности, а также образы. Наступает время бездействия или время для того, чтобы разобраться в себе. Ищите качество.

Пора осознать, каковы ваши мечты, вспомнить о прошлых победах и испытаниях. Слушай свой внутренний голос, он направит вас нужным путём. Вооружитесь терпением, ведь изменения уже близки. Используйте этот период жизни для обновления энергии и построения планов.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели 14-20 марта 2022 — "Гебо"

"Гебо" — это седьмая руна германского Футарка. Название соответствующей руны означает "дар". Речь идет о подарке в обоих смыслах, как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненную меру. Относитесь с уважением ко всем разновидностям связей и взаимоотношениям типа деловых контрактов, личным взаимосвязям и партнерским связям.

Вселенная хочет вас проверить – что вы дали миру и как вы воспринимаете его дары. Если вам предлагают дары, то вы должны быть еще более щедрыми в ответ. Круг обмена не должен быть разорван. Чтобы достичь духовного равновесия, нужно научиться брать и принимать.

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