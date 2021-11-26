Мистический прогноз на 29 ноября-5 декабря: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на 29 ноября-5 декабря: что руны нам предсказывают

Руны могут помочь определиться в сложных ситуациях.

Руны – это своеобразный алфавит древних германцев. Слово "руна" означает "секрет" или "тайна". Равномерно, эти знаки собирались и преобразовывали алфавиты. Уже к середине II века от Р.Х. был сформирован классический общегерманский рунический строй – Футарк. Он был назван так по фонетическому значению первых шести рун строя.

Классический футарк содержит 24 знака, но иногда к ним добавляют 25 знак – пустую руну, или руну Одина, то есть руны верховного бога.

Сейчас руны используются в области эзотерики для гадания и магии. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 29 ноября-5 декабря 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

ТСН.ua

Рунический прогноз на любовь и отношения



Руна недели "Тейваз"

"Тейваз" или "Тиваз" — семнадцатая руна старшего и англосаксонского Футарков, двенадцатая руна младшего Футарка.

В старшем Футарке эта руна, предположительно названная в честь верховного бога у германцев на тот момент, ее название по-германски означает имя бога Тюра.

Интересно, что руна "Тейваз" использовалась при Третьем Рейхе в штурмовых отрядах. В 1999 году в Германии появилась марка одежды "Thor Steinar". Логотип используемый маркой представляет собой сочетание рун "Тейваз" и "Эйваз". В 2004 году началось следствие по использованию рунических символов, похожих на символику запрещенных организаций. В 2005 году принято решение, что использование логотипа не противоречит закону.

Также в городе Змиев (Харьковская область), в месте на высоком берегу реки Северский Донец, которая называется Змиевские утесы, установлена инсталляция по виду руны.

Эта руна свидетельствует о чести, правосудии, лидерстве и власти. Также речь идет о важности анализа, рациональности, знаниях о том, где находится истинная сила, готовности к самопожертвованию, победе и успехе в любых соревнованиях.

Действуйте смело и решительно. Правда, руководствуйтесь своим опытом и здравым смыслом.

ТСН.ua

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Руна недели "Вуньо"

"Вуньо" — восьмая руна старшего Футарка. Название этой руны означает "работа", "занятие". Ряд авторов также упоминает такой перевод как "совершенство". В англосаксонском Футарке она называется Wynn – возможно, это означает "веселье", "радость". Интересно, до ввода буквы W в латинский алфавит англосаксы использовали вместо нее руну Вуньо.

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Эта руна означает радость, комфорт, удовольствие, дружескую взаимопомощь, гармонию, процветание. Она рассказывает об экстазе, славе, духовной благодарности, однако сохраняется возможность и перейти границу, если не знать меры. Если сохранять определенные пределы, то результатом будет общий успех и осознание достоинства.

Счастье и любовь находятся в вашей жизни. Найдите время для того, чтобы оценить вещи, которые делают вас счастливыми. Живите полной жизнью, живите настоящим моментом, умейте радоваться каждой мелочи.

ТСН.ua

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Руна недели "Одал"

"Одал" — 24 руна старшего Футарка.

Прагерманским языком эта руна означает "наследство", "родовое имущество", то есть речь идет обо всем, что связано с родом и наследием.

Руна использовалась в надписях в течение III-VIII вв. Она не встречается в младшем Футарке, исчезнув из скандинавского ряда примерно в VI веке, но сохраняется в англосаксонском футорке

Стилизованное изображение руны Одал использовалось на эмблеме "Аненербе".

Эта руна свидетельствует об унаследованной собственности или о том, что важно для отдельного человека. Она напоминает о законе рода, процветании группы, Родине, духовном наследии, фундаментальных ценностях. Речь идет также о помощи в духовных и физических путешествиях, источнике безопасности, увеличении достатка.

Не берите все близко к сердцу, сосредоточьтесь на том, что вы хотите и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру может привлечь силы, которые смогут вам помочь.

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