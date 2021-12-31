Мистический прогноз на 3-9 января 2022 года: что руны нам предвещают

Мистический прогноз на 3-9 января 2022 года: что руны нам предвещают

Руны помогают найти ответы в сложных ситуациях.

Футарк – это рунический алфавит или алфавит, который использовался в средневековье в германских языках. Название происходит от первых букв алфавита аналогично славянской азбуке, которая происходит от названия первых букв. Разделяется на два типа по принципу старшинства: Старший Футарк, то есть старый алфавит) и Младший Футарк, то есть новый алфавит.

Сейчас Футарк используется для магических практик и гаданий неоязыческими сообществами.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 3-9 января 2022 года от эзотерика Елены Кузьмы.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Тейваз"

ТСН.ua

"Тейваз" — это семнадцатая руна германского Старшего Футарка. Название этой руны означает "бог" или "владыка" и соответствует самому богу Тиру (Тюру – ред.).

Это интересный бог древнескандинавской мифологии, по рассказам мифов, был богом войны (в других версиях — предвестник побед). Изображался одноруким, ведь вторую руку ему откусил волк Фенрир.

Согласно современным религиоведческим исследованиям, первоначальный пантеон древнегерманских богов состоял из четырех фигур. Это бог неба и света Тюр (Тив), бог грозы До-нар, бог ветра Вотан (Один), богиня земли и плодородия Фрейя. Четкой субординации между ними, очевидно, не существовало, а их культы существовали и развивались параллельно. В первые столетия нашей эры доминантное место в пантеоне занимает Тюр, соответствующий своим функциям и по этимологии древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру (имена всех этих богов произошли от индоевропейского корня div — блестеть, сиять). Именно в честь него назвали один из дней недели – вторник (Tuesday).

Соответственно значение этой руны – честь, правосудие, лидерство, власть, анализ, рациональность, знание о том, где находится истинная сила, готовность к самопожертвованию. Также эта руна указывает на победу и успех в любых соревнованиях или юридических вопросах.

Руна обычно используется немецкими неоязычниками для символизации почитания бога Тира.

Интересно, что на Олимпиаде в 2018 году этот символ был включен в свитера норвежской горнолыжной команды.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего или первого Футарка.

Название руны "Ингуз" означает "земля" и в целом она является руной бога земли — Ингве (Фрейра — ред.).

Фрейр (также Фрей) – в германо-скандинавской мифологии бог плодовитости и лета. Происходит из рода ванов, сын вана Ньорда и великаны Скади. Отец Фрейра Ньорд, в свою очередь, — названый сын Одина, оставленный ванами в Асгарде заложником после подписания мира между асами и ванами. У Фрейра есть сестра-близняшка — Фрейя. С именем Фрейра связано название пятницы в языках германской группы.

Эта руна означает мужскую потенцию, беременность, внутренний рост, разнообразные прелести, но в то же время здравый смысл. Также речь идет о природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Необходимый период отдыха, время помощи, отсутствия тревог, период, когда все дела окончания и нужно двигаться дальше в новом направлении.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Турисаз"

ТСН.ua

"Турисаз", или "Турс" — это третья руна германского Первого Футарка. Формально означает великан или Тор.

Магическое и мантичное значение руны Турисаз связано с асом (богом — ред) Тором, великаном, находившимся на стороне сил порядка, и льдистыми великанами — гримтурсами, враждебными скандинавским богам. Руна олицетворяет понятие вызова и испытания, а также защиты.

Также читайте Ретроградные планеты 2022: точные даты и влияние

Руна традиционно наносилась на талисманы в виде молота Мельнира. Считалось, что такой амулет придает своему хозяину силы и уверенность в себе.

Крепко стойте за свои идеалы и слушайте свое сердце. У вас будет достаточно сил, чтобы справиться с любым препятствием. Глубинные силы вашего настоящего "я" начинают влиять на вашу повседневную жизнь.

Читайте также:

Астрологический прогноз Игоря Нехаева на 2022 год