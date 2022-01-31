Мистический прогноз на 31 января — 6 февраля 2022 года: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на 31 января — 6 февраля 2022 года: что руны нам предсказывают

Руны позволяют узнать больше о своих внутренних устремлениях.

Руны были алфавитом викингов – северных завоевателей, которые держали близлежащие племена в страхове. Руны были их священным письмом и средством для магии, ведь символы рун легко наносить на дерево, камень и металл. Прошли веки, викингов давно нет, однако с расцветом интереса к язычеству и его практикам, восстановился и интерес к рунам, которые стали популярны среди гадалок и эзотериков. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 31 января – 6 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это руна германского Старшего Футарка, то есть рунической азбуки. Название руны означает "земля" и вообще ингуз является руной бога земли — Ингве или Фрейра. В германо-скандинавской мифологии это – бог плодовитости и лета. Фрейру подвластный солнечный свет, он посылает людям богатые урожаи. Священным животным Фрейра есть кабан.

Эта руна свидетельствует о мужской потенции, возможной беременности и внутреннем росте. Она повествует о разнообразных прелестях, здравом смысле, природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Настал период отдыха, время пособия, отсутствие тревог. Период, когда все дела окончены и нужно двигаться дальше в новом направлении.

Вы чувствуете вдохновение, полные надежд, идите туда, куда вас зовет энтузиазм, он откроет вам путь к вашим истинным возможностям. Сейчас вы сильнее, чем когда-либо. Вы горите энтузиазмом, который приведет вас к лучшему порядку вещей.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Дагаз"

ТСН.ua

"Дагаз" — это руна германского первого Футарка. Название руны означает "день" или "рассвет".

Эта руна свидетельствует о великом достижении, пробуждении, понимании. Вспомните о ясности солнечного света в противоположности ночной неуверенности. Настал период для планирования или осуществления планируемого. Вы наделены властями осуществлять изменения в соответствии с собственными желаниями. Ожидайте преобразования. Сейчас начался период безопасности и уверенности в себе. Надейтесь на рост и прогресс. Вы достигли баланса и места пересечения противоположностей.

Перед вами светлый путь, озаряющий хорошая удача. Сейчас вы можете увидеть опасность и избежать ее, потому что вас озаряет божественный свет. В то же время не стоит совершать ошибок, позволив собственному успеху ослепить вас. Цените каждое благо, которое освещает ваш путь.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Одал"

ТСН.ua

"Одал" — это последняя руна германского первого варианта рунического алфавита. Название руны означает "наследие" или "родовая собственность".

Эта руна свидетельствует о чем-то унаследованном от ваших предшественников, например, собственность или дом. Также речь идет о чем-то важном для отдельного человека. Помните о законе рода и процветании группы. Сейчас для вашего финансового развития важны духовное наследие и фундаментальные ценности. Возможно, вам понадобится помощь в духовных и физических путешествиях. Ищите источник безопасности, увеличение изобилия.

В то же время не стоит слишком сильно воспринимать себя серьезно. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите, и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру будет привлекать силы, которые смогут вам помочь.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз