Мистический прогноз на 4-10 октября: что руны нам предвещают

Каждый рунический знак имеет символическое значение.

Слово "руна" впервые зафиксировано в готском переводе Библии в шестом веке нашей эры. Специалисты считают, что оно означает "тайна". Однако до сих пор точно неизвестно, где впервые появились эти мистические знаки. Заметим, что центральным принципом интерпретации во время гадания на рунах является свойство опираться не только на знания об этой древней азбуке, но и на интуицию. Ваше подсознание должно подсказать вам возможные варианты ответов на ваши вопросы.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 4-10 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

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Руна недели "Вуньо"

ТСН.ua

"Вуньо" — это восьмая руна германского Старшего Футарка. Название руны этой означает «радость». Исследователи считают, что самое значение этой руны — "совершенство", ведь, мол, она изображает "хорошую" часть сущности верховного бога древних скандинавов Одина.

Эта руна говорит о радости, комфорте, удовольствии. Речь идет о дружеской взаимопомощи, гармонии, процветании. Однако сохраняется возможность и перейти границу, если не знать меры. Если хранить определенные пределы, то результатом будет общий успех и осознание достоинства.

Счастье и любовь присутствуют в вашей жизни. Найдите время для того, чтобы оценить те вещи, которые на самом деле делают вас счастливыми. Также вы скоро достигнете успеха, если будете делать то, что любите. Живите полной жизнью, настоящим моментом и умей наслаждаться каждой мелочью.

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Руна недели "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" — это седьмая руна германского Футарка. Название соответствующей руны означает "дар". Речь идет о Подарке в обоих смыслах, как жертвенность, так и щедрость, символизирующая жизненную меру. Относитесь с уважением ко всем разновидностям связей и взаимоотношений типа деловых контрактов, личных взаимосвязей и партнерских связей.

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Вселенная хочет вас проверить — что вы дали миру и как вы воспринимаете его дары. Если вам предлагают дары, то вы должны быть еще щедрее в ответ. Круг обмена не должен быть потерян. Чтобы достичь духовного равновесия, следует научиться принимать и принимать.

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Руна недели "Эра"

ТСН.ua

"Эра" — двенадцатая руна Футарка. Название этой руны означает "год", "хороший урожай".

С точки зрения эзотерики эта руна говорит о результатах предыдущих усилий. Наступает время мира, счастья и урожая. Продолжаются надежды на мир и процветание. Также речь идет об обещании справедливого и заслуженного успеха. Все меняется в собственном течении времени.

Ваша деятельность приносит плоды, и ваши планы воплощаются в реальность. Вы активны и энергичны и полностью готовы к тому, чтобы насладиться успехом. Среди собранного вами урожая находится зерно, из которого должен вырасти ваш новый этап жизни.

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