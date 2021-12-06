Мистический прогноз на 6-12 декабря: что руны нам предсказывают

Руны подсказывают о дальнейшей жизни.

Футарк – это рунический алфавит (алфавит). Он использовался в средние века в германских языках. Название происходит от первых рун-букв алфавита. Разделяется на два типа по принципу старшинства: Старший Футарк (старый алфавит) и Младший Футарк (новый алфавит).

Классический футарк содержит 24 знака, но иногда к ним добавляют 25 знак – пустую руну, или руну Одина, то есть руны верховного бога.

Сейчас руны используются в области эзотерики для гадания и магии. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 6-12 декабря 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

ТСН.ua

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Совело"

"Совело" — это шестнадцатая руна германского Старшего (первого) Футарка. Название этой руны означает "Солнце".

Эта руна свидетельствует об успехе, достигнутой цели, чести. Также речь идет о силе жизни, здоровье. Речь идет о времени, когда сила доступна для положительных перемен в жизни и победе. В настоящее время важен контакт со сверхсознанием и подсознанием, целостность и гармония. Некоторые эзотерики считают, что эта руна говорит о власти, мощи, силе и очищении.

Интересно, что во время нацистской эпохи в Германии символ этих двойных рун был настолько популярен, что его часто набирали с помощью рун, а не букв. К немецким печатным машинкам была добавлена дополнительная клавиша, чтобы они могли вводить логотип с двойной подписью одним нажатием клавиши.

ТСН.ua

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Тейваз"

"Тейваз" — семнадцатая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает «бог» или «владыка» и соответствует самому богу Тиру (Тюру).

Это бог древнескандинавской мифологии, по рассказам мифов, был богом войны (в других версиях — предвестник побед). Изображался одноруким – вторую руку ему откусил волк Фенрир.

Согласно современным религиоведческим исследованиям, первоначальный пантеон древнегерманских богов состоял из четырех фигур. Это бог неба и света Тюр (Тив), бог грозы До-нар, бог ветра Вотан (Один), богиня земли и плодородия Фрейя. Четкой субординации между ними, очевидно, не существовало, а их культы существовали и развивались параллельно. В первые столетия нашей эры доминантное место в пантеоне занимает Тюр, соответствующий своим функциям и по этимологии древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру (имена всех этих богов произошли от индоевропейского корня div — блестеть, сиять). Именно в честь него назвали один из дней недели – вторник (Tuesday).

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Соответственно значение этой руны – честь, правосудие, лидерство, власть, анализ, рациональность, знание о том, где находится истинная сила, готовность к самопожертвованию. Также эта руна указывает на победу и успех в любых соревнованиях или юридических вопросах.

Руна обычно используется немецкими неоязычниками для символизации почитания бога Тира.

Интересно, что на Олимпиаде в 2018 году этот символ был включен в свитера норвежской горнолыжной команды.

ТСН.ua

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Лагуз"

"Лагуз" — это двадцать первая руна германского первого Футарка. Название руны означает "вода" или "лук-порей". Гипотеза о "луке-порее" основана не на стихах с рунами, а скорее на ранних надписях, где предполагается, что руна сокращает слово, свидетельствующее о символе плодородия.

Эта руна свидетельствует о потоке, воде, море, источнике изобилия, восстановительной силе возрождения, энергии жизни и органическом росте. Однако не стоит забывать о фантазии, воображении, психологических вопросах, мечтах, тайнах и неизвестном, скрытом, глубоком, преступном мире. Эта руна свидетельствует и об успешном путешествии или покупке, но с возможностью потери, поэтому следует быть внимательными и осторожными.

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