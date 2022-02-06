Мистический прогноз на 7-13 февраля 2022 года: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на 7-13 февраля 2022 года: что руны нам предсказывают

Руны позволяют получить подсказки вселенной на грядущий период.

Руны — письменность древних германцев, употреблявшаяся с I—II по XII века на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X—XIII века — в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна — до XIX века. Руны (символы) высекались или вырезались на камне, металле, дереве, костях; они имеют специфическую угловатую форму, приспособленную для вырубки и вырезания.

После принятия христианства в странах Северной Европы руны как письменность были вытеснены латиницей. Сам термин "руны" имеет связь с древнегерманским корнем run ("тайна" – ред.). Всего известно около 5000 рунических надписей, большая часть которых была найдена в Швеции. Кроме того, в средневековой Европе существовали рунические календари.

Алфавиты древних тюрок, венгров, болгар подобной неуклюжей формы также называют рунами. Их родственные связи с немецкими рунами не установлены.

А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 7-13 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Гагалаз"

ТСН.ua

"Гагалаз" руна Старшего Футарка или алфавита древних викингов. В переводе она означает "град", то есть погодное явление. Некоторые авторы связывают эту руну с богиней подземного царства Гель, которая была полуживой и полумертвой или с телохранителем мира древнегерманских богов асов и мирового дерева Геймдаллем.

Гель – в германо-скандинавской мифологии богиня подземного мира, Гельгейм и Нифльгейм. Гель упоминается в Младшей и Старшей Эддах. В Эддах и других сагах указано ее происхождение: она была дочерью Локи и великаны Ангрбоды, рожденной рядом с чудовищами Фенриром и Йормунгандом в Ярнвидском лесу.

Также правительнице подземного царства прислуживает Гарм – огромный пес, охраняющий вход в Гельгейм. Существует много научных теорий, что Гель можно сравнить с индоевропейскими богинями Бхавани, Кали и Махакали. Гель олицетворяет смерть и во время мора и чумы едет на трехногом коне и душит людей.

Геймдалль — в германо-скандинавской мифологии бог из рода асов, хранитель богов и мирового дерева Игдрасилль, сын Одина и девяти разных матерей. Как охранник богов, он охраняет мост-радугу Бифрост на границе Асгарда и Мидгарда от великанов-йотунов.

Руна, о которой говорилось выше, подсказывает, что каждое испытание несет в себе урок для вас, который может укрепить вашу решимость и поможет отточить опыт и мастерство. Не бойтесь принимать вызовы. Ваши враги – ваши учителя, поэтому не тратьте энергию на противостояние с некоторыми личностями. Спросите себя, чему следует научиться, что двигаться дальше.

Также эта руна указывает на мистические изменения, а также терпение и испытание. Речь идет об управляемом кризисе, ведущем к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — это очередная руна нордического Старшего Футарка. Название этой руны переводится как "человек", "человечество". Специалисты свидетельствуют, что эта руна рассказывает о личности и личности. Она "отвечает" за отношение к другим и их отношение к вам. На следующей неделе обратите внимание на друзей и врагов, социальный порядок.

Также эта руна подсказывает, что следует доверять фактам, интеллекту, предусмотрительности, творчеству, навыкам и способностям. Однако не исключайте возможность получить некоторый вид помощи или сотрудничества.

Манназ говорит, что следует принять все те силы и слабости, которые и делают вас человеком, именно тогда вы сможете реализовать ваше божественное начало.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Совело"

ТСН.ua

"Совило" или "Соулу" — это очередная руна германского Первого Футарка. Название этой руны означает "Солнце". В некоторых неонацистских и неоязыческих движениях она называется "Зиг" (от немецкого Sieg – "победа") и иногда утверждается, что это – ее первоначальное название, являющееся неправдой.

Руна "Совило" происходит от этрусско-староитальянской буквы, от которой, в том числе происходит латинская буква. Но в свою очередь происходит либо от греческой буквы, либо непосредственно от финикийской буквы.

С точки зрения эзотерики эта руна означает успех, достижение цели. Речь идет о самой силе жизни. Наступает время, когда доступна сила для положительных перемен в жизни, победы, здоровья, успеха.

Позаботьтесь о собственных целостности и гармонии.

На вас сейчас благословение доброй судьбы и у вас есть сила осуществить свои мечты. Положительные мысли и создания чего-то нового будут вознаграждены удачным решением ваших вызовов. Пора пробиваться вперед. Будьте честны со своим сердцем, которое иногда мудрее вас.

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