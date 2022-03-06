Мистический прогноз на 7-13 марта 2022: что руны нам предсказывают

Руны озвучивают подсказки мироздания в сложные моменты нашей жизни.

Руны – это алфавит древних германцев. Сейчас трактуют 24 древних рунических символа, которые заслужили сегодня популярность благодаря уникальности значений и особым качествам. Каждый из рунических символов имеет символическое значение. Магия рун основана на трактовке этих значений, которые могут разобраться в ваших проблемах и вызовах. Иногда к этим 24 руническим знакам добавляют еще пустую руну, руну судьбы или, как ее еще называют, руну Одина – верховного бога древних викингов.

Этот алфавит использовался также и для гадания, поэтому, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 7-13 марта 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" — это седьмая руна германского Старшего Футарка, то есть мистического алфавита древних германцев. Название руны означает "дар".

Эта руна рассказывает о подарке в двух смыслах – как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненное равновесие. Эта руна свидетельствует о важности всех разновидностей связей и взаимоотношений, например, деловых контрактов, личных взаимосвязей и партнерских связей.

Сейчас вселенная стремится вас проверить — что вы дали миру и как вы принимаете его дары. В скором времени вам предложат что-то, однако в ответ вы должны стать еще более щедрым. Круг обмена не должен быть разорван. А чтобы достичь духовного равновесия, вы должны научиться давать и принимать.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Гагалаз"

ТСН.ua

"Гагалаз" — это девятая руна германского первого Футарка. Название руны означает "приветствие", или, по мнению некоторых исследователей, "гром". Эта руна свидетельствует о гневе, бушевании природы, но вместе с тем разрушительных, безудержных сил вселенной. В вашей жизни могут начаться мистические изменения, поэтому следует быть готовым к терпению и испытаниям. Также речь идет о своеобразном управляемом кризисе, что ведет к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

Учтите, что каждое испытание несет своеобразный урок для нас, который укрепит решимость и поможет отточить ваш опыт. Не бойтесь принимать вызовы. Враги – это ваши "переодетые учителя", поэтому не тратьте энергию на против них. спросите себя, чему вам нужно научиться, чтобы двигаться дальше.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Лагуз"

ТСН.ua

"Лагуз" — двадцать первая руна старшего Футарка. Это слово прагерманское и производные от него в других древних немецких языках означают "влага", "вода", "озеро, море", "поток".

В эзотерике эту руну связывают с интуицией, ведущим потоком. Основные качества: мягкая, тайная сила, умеющая подстраиваться. С руной "Лагуз" ассоциируется ива как дерево, как растение у воды. Также ее растения – лук, чеснок и т.д.

Эта руна указывает на поток, воду, море, источник изобилия, восстановительную силу возрождения. Речь идет об энергии жизни и органическом росте. Важны вопросы фантазии, воображения и психологии. На первый план выйдут мечты тайны, неведомый, скрытый, глубокий мир, но они и являются ключом к успеху. Путешествие или покупка будут успешными, но с возможностью потерь.

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