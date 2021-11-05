Мистический прогноз на 8-14 ноября: что руны нам предсказывают

Руны издревле остаются важной системой для гадания.

Руны появились несколько тысячелетий назад и были как системой для письма, так и инструментом для гадания. Руны – алфавит, которым писали германские народы, который назывался ими Футарк. Также руны и по сей день используются в магических ритуалах.

Руны: что это такое

По скандинавским верованиям, бог Один подарил людям руны.

Древнейшая известная руническая запись происходит со второй половины 2 века нашей эры. Предметы с руническими надписями из этого хронологического интервала, такие как мечи, наконечники стрел, расчески, пряжки, таблички были найдены, например, на болотах.

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Последнее место, где руны использовались как обычное письмо, – в Швеции. Там их обучали в школах в начале 20 века. Позже руны были заменены латинским алфавитом. Некоторые ученые предполагают связь рун с греческим алфавитом, потому что руны Старшего Футарка частично соответствуют как графически, так и фонетически соответствующим буквам этого алфавита.

А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 8-14 ноября 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна недели "Иса"

ТСН.ua

"Иса" — это одиннадцатая руна германского Старшего (первого) Футарка. Название этой руны означает "лед".

Эта руна означает остановку или преграду. Возможно, речь идет о психологических блоках, мешающих мышлению или деятельности, а также образы. Наступает период бездействие или время для того, чтобы разобраться в себе. Ожидайте неотвратимости, и ищите ясности. Также "Иса" усиливает значения рун, расположенных рядом, о них читайте ниже.

Эзотерики говорят, что настало время для покоя и размышлений, пора осознать, какие ваши мечты, время для упоминаний о прошедших событиях и испытаниях. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он направит вас нужным путем, вооружитесь терпением, скоро ожидайте перемен.

Используйте этот период жизни для обновления энергии и построения планов.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна недели "Гагалаз"

ТСН.ua

"Гагалаз" — это девятая руна германского первого Футарка. Название руны означает "приветствие", или, по мнению некоторых исследователей, "гром". Эта руна свидетельствует о гневе, бушевании природы, но вместе с тем разрушительных, безудержных сил вселенной. В вашей жизни могут начаться мистические изменения, поэтому следует быть готовым к терпению и испытаниям. Также речь идет о своеобразном управляемом кризисе, что ведет к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

Учтите, что каждое испытание несет своеобразный урок для нас, который укрепит решимость и поможет отточить ваш опыт. Не бойтесь принимать вызовы. Враги – это ваши "переодетые учителя", поэтому не тратьте энергию на сопротивление им. спросите себя, чему вам нужно научиться, чтобы двигаться дальше.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Отал"

ТСН.ua

"Одал" — это двадцать четвертая и последняя руна германского Старшего Футарка (первого варианта рунического алфавита — ред.). Название руны означает "наследство" или "родовая собственность".

Эта руна свидетельствует о чем-то унаследованном от ваших предшественников, например, собственности или дома. Также речь идет о чем-то важном для отдельного человека. Помните о законе рода и процветании группы. Сейчас для вашего финансового развития важны духовное наследие и фундаментальные ценности. Возможно, вам понадобится помощь в духовных и физических путешествиях. Ищите источник безопасности, увеличение изобилия.

В то же время не стоит слишком сильно восприниматься себя серьезно. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру будет привлекать силы, которые смогут вам помочь.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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