Мистический прогноз на декабрь 2021: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на декабрь 2021: что руны нам предсказывают

Руны озвучивают подсказки судьбы.

Рунические символы – это алфавит древних германцев. Магия рун трактует 24 древних рунических символов, заслуживших сегодня популярность благодаря уникальности значений и особым качествам. Каждый из рунических знаков имеет символическое значение. Магия рун основана на трактовке этих значений, которые могут разобраться в ваших проблемах и вызовах.

Этот алфавит использовался также и для гадания, поэтому для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на декабрь 2021 от эзотерика Елены Кузьмич.

ТСН.ua

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна луны "Альгиз"

"Альгиз" — это пятнадцатая руна германского старшего (первого) Футарка.

Значение этой руны неизвестно. Однако существует предположение, что она означает "лось", "камыш" (осока). Условное название основано на прочтении рунического имени в англо-саксонской поэме.

Древнейшее значение этого руна с точки зрения эзотерики – "защита", "лосина осока". Ибо лось считался могучим оберегом. Руна, которая, как считалось, может создавать вокруг себя энергетические каналы. Поэтому мистическое значение этой руны – защита, щит. Защищенный тайник, возможность защищать себя или других. Отражение зла, появление опекуна, предохранение от бедствия.

Также эта руна повествует о связи с высшими силами, избрании новых целей. Проверьте на правдивость собственные инстинкты и вы добьетесь успеха, потому что его закрепите. А поможет вам в этом приобретенный опыт.

Вы крепко держались своих корней и теперь будете вознаграждены. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию, чтобы избежать опасности и оставайтесь настроенными на духовную поддержку.

Эта руна благоприятна для новых дел. Часто использовалась для нанесения на оружие и геральдику.

ТСН.ua

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна луны "Беркана"

"Беркана" — это восемнадцатая руна германского старшего Футарка. Название руны означает "береза!" и соответствует богине берез Берти.

Значение этой руны рождения чего-то нового, общий достаток. Умственный, физический и духовный рост, увольнение. Также речь идет о возобновлении, обещании новых начинаний, новом росте. Пробуждение желания. Процветание кампании или дела.

Пора начать новые дела, новый день очистит ваш дом и проложит путь новой энергии, что даст вам вдохновение.

ТСН.ua

Рунический прогноз на финансы

Руна луны "Райдо"

"Райдо" — это пятая руна германского старшего Футарка. Название руны означает "путешествие", "колесо", "воз".

Руна "Райдо" означает путешествие, как в физическом смысле, так и в переносном — путешествие по жизненному пути, изменения, эволюция, движение звезд по небу и т.д. Также написание руны связывают с колесницей бога Тора или богини Фреи и законом как в приземленном, так и метафизическом смысле.

Считалось, что руна "Райдо" помогает в путешествиях и судебных делах.

Смиренно примите необходимость и важность перемен – и они будут положительными для вас. Спокойные размышления настроят вас на принятие положительных перемен.

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