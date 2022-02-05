Мистический прогноз на февраль 2022: что руны нам предвещают

Руны – это алфавит суровых викингов, который современные неоязычники используют для гадания.

Руны пришли к нам из глубины веков, но сейчас мы наблюдаем возрождение любопытства и интереса к алфавиту древних викингов, которое использовалось не только как азбука, но как система для гадания. Сейчас к рунам приковано внимание историков, мистиков, исследователей, эзотериков, неоязычников и просто тех, кто хочет узнать больше о своем будущем с помощью этих знаков, которые раньше высекали на камнях, дереве или металле.

А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах 7-13 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна февраля 2022 года "Беркана"

ТСН.ua

"Беркана" — это одна из рун германского Старшего или первого Футарка, то есть рунического алфавита. Специалисты считают, что название руны означает "береза" и соответствует богине этих деревьев Берти. Также эту руну называют женской.

Традиционно береза ассоциируется с воздухом и водой. Это дерево обновления, защиты, новых начинаний, поэтому так важно в феврале задуматься обо всем грядущем году.

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Ее значение говорит об общем достатке, умственном, физическом и духовном росте и освобождении. Не исключены обещания новых начинаний. Руна подсказывает, что нужно пробудить желание. Возможны любовные интриги или что-нибудь новое в старых отношениях.

Пора начать новые дела. Новый день очистит ваш дом и проложит путь новой энергии, что даст вам вдохновение. Завершите старое или откажитесь от чего-либо, чтобы успешно двигаться вперед. Эта руна считает, что следует обдумать новые вызовы.

Как выпечка хлеба требует времени, так и наши мечты и планы требуют времени для подготовки. Поэтому в феврале 2022 года сконцентрируйтесь на планировании года. Сила тьмы уменьшается, день станет длиннее, появляются первые признаки весны, символизирующие новые идеи и новую энергию.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна февраля 2022 года "Тейваз"

ТСН.ua

Тейваз – это очередная руна Старшего Футарка. Она связана со скандинавским богом Тюром, богом закона, войны и предвестником побед. Название руны означает "бог" или "обладатель".

Тюр — это бог древнескандинавской мифологии, по рассказам мифов, был богом войны (в других версиях — предвестник побед). Отец Один, отчим Химир (король гигантов) женат на матери Тюра. Изображался одноруким – вторую руку ему откусил волк Фенрир. Тюр славился своей честностью и бесстрашием; он любил свое племя и отважно защищал его от врагов. Кроме того, староанглийская руническая поэма отождествляет Тюра с Полярной звездой. Он был прямолинейным и честным божеством, далеким от всяческой хитрости. Именно благодаря такой доблести и честности ему поручили следить за Фенриром.

Эта руна говорит, что пора действовать смело и решительно, — и победа будет вашей. Руководствуйтесь своим опытом и разумом.

Также эта карта свидетельствует о чести, правосудии, лидерстве и власти. Не забывайте об анализе, рациональности и знаниях о том, где находится истинная сила. Будьте готовы к самопожертвованию. Ожидайте победу и успех в любых соревнованиях или юридических вопросах.

Рунический прогноз на финансы

Руна февраля 2022 года "Гебо"

ТСН.ua

"Гебо" – это еще одна руна германского Футарка. Название соответствующей руны означает "дар". Речь идет о подарке в обоих смыслах, как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненную меру. Относитесь с уважением ко всем разновидностям связей и взаимоотношениям типа деловых контрактов, личным взаимосвязям и партнерским связям.

Вселенная хочет вас проверить – что вы дали миру и как вы воспринимаете его дары. Если вам предлагают дары, то вы должны быть еще более щедрыми в ответ. Круг обмена не должен быть разорван. Чтобы достичь духовного равновесия, нужно научиться брать и принимать.

Руна имеет особую энергию и настроение, предполагая в обозримом будущем человека беззаботность, счастье и невесомость. Cam по себе знак подразумевает только положительные изменения.

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