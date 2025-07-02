Мистический прогноз на июль 2025 года: что руны нам предвещают

Руны / © ТСН

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Руны — это древние символы с Севера Европы, каждый из которых включает в себя не просто букву, а идею, принцип, силу. В эзотерическом прогнозе мы анализируем три основных сферы жизни — любовь, дела, внутреннее состояние — и на каждый из них получаем рунический совет.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

В июле активны две руны:

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"Феху" — движение, материальный поток, новый старт;

"Дагаз" — прорыв, рассвет, ясность, трансформация.

Прогноз для каждого знака зодиака на июль 2025 года

Овен

Любовь: "Ансуз" — общение открывает сердца. Доверьтесь искренности.

Финансы/работа: "Тейваз" — действуйте смело, отстаивайте свое.

Здоровье: "Кеназ" — время внутреннего огня, творчество восстанавливает.

Телец

Любовь: "Гебо" — партнерство расцветает в обмене заботой.

Финансы/работа: "Феху" — ожидайте прибыли или новой возможности.

Здоровье: "Иса" — пауза нужна, чтобы осознать направление.

Близнецы

Любовь: "Лагуз" — интуиция подсказывает, куда плыть в отношениях.

Финансы/работа: "Райдо" — пора двигаться дальше, менять подход.

Здоровье: "Уруз" — заряд энергии, телесная сила, обновление.

Рак

Любовь: "Беркана" — нежность и забота, эмоциональная поддержка.

Финансы/работа: "Йера" — урожай из предыдущих стараний.

Здоровье: "Альгиз" — защита и связь с Высшим.

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Лев

Любовь: "Совело" — сияние любви. Вас замечают, и это вдохновляет.

Финансы/работа: "Тейваз" — настоящее лидерство без страха.

Здоровье: "Дагаз" — переход, новый свет внутри вас.

Дева

Любовь: "Гебо" — баланс дает стабильность, время доверия.

Финансы/работа: "Йера" — медленный рост, но уверенный.

Здоровье: "Иса" — замороженные эмоции нуждаются в тепле.

Весы

Любовь: "Ансуз" — слова имеют силу. Говорите, что важно.

Финансы/работа: "Феху" — финансовая стабильность из-за открытости.

Здоровье: "Лагуз" — тело говорит. Слушайте себя внимательно.

Скорпион

Любовь: "Гагалаз" — что-то ломается, чтобы появилось настоящее.

Финансы/работа: "Эйваз" — будьте стойкими, не торопитесь.

Здоровье: "Пертро" — неожиданности, несущие глубокую мудрость.

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Стрелец

Любовь: "Гебо" — щедрость души открывает настоящий контакт.

Финансы/работа: "Райдо" — путешествие, смена, движение вперед.

Здоровье: "Кеназ" — творите, чтобы исцелиться.

Козерог

Любовь: "Совело" — ваша сила в свете и уверенности.

Финансы/работа: "Йера" — работа принесет плоды.

Здоровье: "Иса" — позвольте себе не спешить.

Водолей

Любовь: "Лагуз" — глубокие связи из-за доверия к потоку.

Финансы/работа: "Райдо" — пора двигаться к мечте.

Здоровье: "Альгиз" — установите границы, они — ваш источник силы.

Рыбы

Любовь: "Пертро" — таинственные встречи, глубокие эмоциональные раскрытия.

Финансы/работа: "Кеназ" — идеи — ваш ресурс.

Здоровье: "Беркана" — обновление через нежность и природу.

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Июль — месяц прорывов, но не через борьбу, а через осознание. Руны “Феху” и “Дагаз” дают мощный толчок: первая открывает ресурс, а вторая — показывает направление. Если слушать внутренний свет, то этот месяц принесет настоящую ясность и личную силу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о таропрогнозе на 30 июня —6 июля 2025 года: что карты нам предвещают.