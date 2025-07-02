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Мистический прогноз на июль 2025 года: что руны нам предвещают
В июле руны показывают, где наш ресурс, где трансформация, а где — новые открытия. Это месяц глубоких внутренних сдвигов, которые несут что-то важное каждому знаку.
Руны — это древние символы с Севера Европы, каждый из которых включает в себя не просто букву, а идею, принцип, силу. В эзотерическом прогнозе мы анализируем три основных сферы жизни — любовь, дела, внутреннее состояние — и на каждый из них получаем рунический совет.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
В июле активны две руны:
"Феху" — движение, материальный поток, новый старт;
"Дагаз" — прорыв, рассвет, ясность, трансформация.
Прогноз для каждого знака зодиака на июль 2025 года
Овен
Любовь: "Ансуз" — общение открывает сердца. Доверьтесь искренности.
Финансы/работа: "Тейваз" — действуйте смело, отстаивайте свое.
Здоровье: "Кеназ" — время внутреннего огня, творчество восстанавливает.
Телец
Любовь: "Гебо" — партнерство расцветает в обмене заботой.
Финансы/работа: "Феху" — ожидайте прибыли или новой возможности.
Здоровье: "Иса" — пауза нужна, чтобы осознать направление.
Близнецы
Любовь: "Лагуз" — интуиция подсказывает, куда плыть в отношениях.
Финансы/работа: "Райдо" — пора двигаться дальше, менять подход.
Здоровье: "Уруз" — заряд энергии, телесная сила, обновление.
Рак
Любовь: "Беркана" — нежность и забота, эмоциональная поддержка.
Финансы/работа: "Йера" — урожай из предыдущих стараний.
Здоровье: "Альгиз" — защита и связь с Высшим.
Лев
Любовь: "Совело" — сияние любви. Вас замечают, и это вдохновляет.
Финансы/работа: "Тейваз" — настоящее лидерство без страха.
Здоровье: "Дагаз" — переход, новый свет внутри вас.
Дева
Любовь: "Гебо" — баланс дает стабильность, время доверия.
Финансы/работа: "Йера" — медленный рост, но уверенный.
Здоровье: "Иса" — замороженные эмоции нуждаются в тепле.
Весы
Любовь: "Ансуз" — слова имеют силу. Говорите, что важно.
Финансы/работа: "Феху" — финансовая стабильность из-за открытости.
Здоровье: "Лагуз" — тело говорит. Слушайте себя внимательно.
Скорпион
Любовь: "Гагалаз" — что-то ломается, чтобы появилось настоящее.
Финансы/работа: "Эйваз" — будьте стойкими, не торопитесь.
Здоровье: "Пертро" — неожиданности, несущие глубокую мудрость.
Стрелец
Любовь: "Гебо" — щедрость души открывает настоящий контакт.
Финансы/работа: "Райдо" — путешествие, смена, движение вперед.
Здоровье: "Кеназ" — творите, чтобы исцелиться.
Козерог
Любовь: "Совело" — ваша сила в свете и уверенности.
Финансы/работа: "Йера" — работа принесет плоды.
Здоровье: "Иса" — позвольте себе не спешить.
Водолей
Любовь: "Лагуз" — глубокие связи из-за доверия к потоку.
Финансы/работа: "Райдо" — пора двигаться к мечте.
Здоровье: "Альгиз" — установите границы, они — ваш источник силы.
Рыбы
Любовь: "Пертро" — таинственные встречи, глубокие эмоциональные раскрытия.
Финансы/работа: "Кеназ" — идеи — ваш ресурс.
Здоровье: "Беркана" — обновление через нежность и природу.
Июль — месяц прорывов, но не через борьбу, а через осознание. Руны “Феху” и “Дагаз” дают мощный толчок: первая открывает ресурс, а вторая — показывает направление. Если слушать внутренний свет, то этот месяц принесет настоящую ясность и личную силу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о таропрогнозе на 30 июня —6 июля 2025 года: что карты нам предвещают.