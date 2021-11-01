Мистический прогноз на ноябрь 2021: что руны нам предсказывают

Руны – это древнее искусство гадания, которое дает подсказки о нашей жизни.

Руны – письменность древних германцев, использовавшаяся с I-II по XII века на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X-XIII век – в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна – вплоть до XIX века. Символы рун высекались или вырезались на камне, металле, дереве, костях. Они имеют специфическую угловатую форму, приспособленную для вырубки и вырезания.

После принятия христианства в странах Северной Европы руны как письменность были вытеснены латиницей. Сам термин "руны" имеет связь с древнегерманским корнем run, то есть "тайна". Всего известно около 5000 рунических надписей, большинство из которых были найдены в Швеции. Кроме того, в средневековой Европе существовали рунические календари.

Интересно, что алфавиты древних тюрок, венгров, булгар подобной неуклюжей формы также называют рунами. Их родственные связи с немецкими рунами не установлены.

Этот алфавит использовался также и для гадания, поэтому для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на ноябрьских рунах 2021 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна месяца "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего или, как его еще называют, первого Футарка. Название руны означает "земля" и в целом "Ингуз" является руной бога земли — Ингве или Фрейра.

Эта руна свидетельствует о мужской потенции, возможной беременности и внутреннем росте. Она повествует о разнообразных прелестях, здравом смысле, природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Наступил период отдыха, время пособия, отсутствие тревог. Период, когда все дела истечения и нужно двигаться дальше в новом направлении.

Вы испытываете вдохновение, вы полны надежд, идите туда, куда вас зовет энтузиазм, он откроет вам путь к вашим истинным возможностям. Сейчас вы сильнее, чем когда-либо. Вы горите энтузиазмом, который приведет вас к лучшему порядку вещей.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна месяца "Ансуз"

ТСН.ua

"Ансуз" или "Ас" — это четвертая руна первого Футарка. Ее также называют руной Одина – верховного бога древних германцев.

Значение руны Ансуз связано с Одином как богом-волшебником, который принес себя в жертву и таким образом обрел руны. В мантическом смысле эта руна обозначает знание, творчество, вдохновение, красноречие. "Ансуз" считается руной саг и скальдов, то есть певцов, а также провидцев.

Сейчас вы должны осознать полученный ценный урок, но будьте готовы отказаться от собственных убеждений. Все, что вас окружает, несет вам послание.

Рунический прогноз на финансы

Руна месяца "Перт"

ТСН.ua

"Перт" — это четырнадцатая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "кубок судьбы", "лоно", хотя некоторые исследователи полагают, что точное значение этой руны не установлено. Руна связана с женским началом.

Эта руна свидетельствует о двойном значении, тайном вопросе, тайне, скрытых вещах и способностях. Речь идет о важности знания судьбы, начале чего-то нового, знании будущего и собственного пути в жизни. Возможно, вас ждут хорошая судьба, друзья и радость. Обратите внимание на эволюционные изменения вашей жизни.

Однако, чтобы сделать выбор, следует перестать думать, что вы – игрушка в руках судьбы. Ваши мысли и действия влияют на вашу жизнь. Помните, что именно вы являетесь хозяином своей судьбы.

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