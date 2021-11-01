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Мистический прогноз на ноябрь 2021: что руны нам предсказывают

Мистический прогноз на ноябрь 2021: что руны нам предсказывают

ТСН.ua

Руны – это древнее искусство гадания, которое дает подсказки о нашей жизни.

Руны – письменность древних германцев, использовавшаяся с I-II по XII века на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X-XIII век – в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна – вплоть до XIX века. Символы рун высекались или вырезались на камне, металле, дереве, костях. Они имеют специфическую угловатую форму, приспособленную для вырубки и вырезания.

После принятия христианства в странах Северной Европы руны как письменность были вытеснены латиницей. Сам термин "руны" имеет связь с древнегерманским корнем run, то есть "тайна". Всего известно около 5000 рунических надписей, большинство из которых были найдены в Швеции. Кроме того, в средневековой Европе существовали рунические календари.

Интересно, что алфавиты древних тюрок, венгров, булгар подобной неуклюжей формы также называют рунами. Их родственные связи с немецкими рунами не установлены.

Этот алфавит использовался также и для гадания, поэтому для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на ноябрьских рунах 2021 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения
Руна месяца "Ингуз"

© ТСН.ua
ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего или, как его еще называют, первого Футарка. Название руны означает "земля" и в целом "Ингуз" является руной бога земли — Ингве или Фрейра.

Эта руна свидетельствует о мужской потенции, возможной беременности и внутреннем росте. Она повествует о разнообразных прелестях, здравом смысле, природных силах, любви родных, заботе, человеческом тепле, доме. Наступил период отдыха, время пособия, отсутствие тревог. Период, когда все дела истечения и нужно двигаться дальше в новом направлении.

Вы испытываете вдохновение, вы полны надежд, идите туда, куда вас зовет энтузиазм, он откроет вам путь к вашим истинным возможностям. Сейчас вы сильнее, чем когда-либо. Вы горите энтузиазмом, который приведет вас к лучшему порядку вещей.

Рунический прогноз на работу и карьеру
Руна месяца "Ансуз"

© ТСН.ua
ТСН.ua

"Ансуз" или "Ас" — это четвертая руна первого Футарка. Ее также называют руной Одина – верховного бога древних германцев.

Значение руны Ансуз связано с Одином как богом-волшебником, который принес себя в жертву и таким образом обрел руны. В мантическом смысле эта руна обозначает знание, творчество, вдохновение, красноречие. "Ансуз" считается руной саг и скальдов, то есть певцов, а также провидцев.

Сейчас вы должны осознать полученный ценный урок, но будьте готовы отказаться от собственных убеждений. Все, что вас окружает, несет вам послание.

Рунический прогноз на финансы
Руна месяца "Перт"

© ТСН.ua
ТСН.ua

"Перт" — это четырнадцатая руна германского Старшего Футарка. Название руны означает "кубок судьбы", "лоно", хотя некоторые исследователи полагают, что точное значение этой руны не установлено. Руна связана с женским началом.

Эта руна свидетельствует о двойном значении, тайном вопросе, тайне, скрытых вещах и способностях. Речь идет о важности знания судьбы, начале чего-то нового, знании будущего и собственного пути в жизни. Возможно, вас ждут хорошая судьба, друзья и радость. Обратите внимание на эволюционные изменения вашей жизни.

Однако, чтобы сделать выбор, следует перестать думать, что вы – игрушка в руках судьбы. Ваши мысли и действия влияют на вашу жизнь. Помните, что именно вы являетесь хозяином своей судьбы.

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