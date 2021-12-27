Мистический прогноз на январь 2022: что руны нам предсказывают

Древние традиции рунической магии скрыты в загадочном прошлом, однако сейчас неоязычники активно используют руны.

Руны – это алфавит древних германцев.

Как считают специалисты, само слово "руна" означает "секрет" или "тайна". Равномерно, эти знаки собирались и преобразовывали алфавиты. Уже к середине II века нашей эры был сформирован классический общегерманский рунический строй – Футарк. Он был назван так по фонетическому значению первых шести рун. А для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на январь 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

ТСН.ua

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна января 2022 года "Ансуз"

"Ансуз" или "Ас" — это четвертая руна первого Футарка. Ее также называют руной Одина – верховного бога древних германцев.

Значение руны "Ансуз" связано с Одином как богом-волшебником, принесшим себя в жертву и таким образом снискавшим руны. В мантичном смысле эта руна обозначает знание, творчество, вдохновение, красноречие. "Ансуз" считается руной саг и скальдов, то есть певцов, а также провидцев.

Сейчас вы должны осознать полученный ценный урок, но будьте готовы отказаться от своих убеждений. Все, что вас окружает, несет вам послание.

ТСН.ua

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна января 2022 года "Лагуз"

"Лагуз" — двадцать первая руна старшего Футарка. Это слово прагерманское и производные от него в других древних немецких языках означают "влага", "вода", "озеро, море", "поток".

В эзотерике эту руну связывают с интуицией, ведущим потоком. Основные качества: мягкая, тайная сила, умеющая подстраиваться. С руной "Лагуз" ассоциируется ива как дерево, как растение у воды. Также ее растения – лук, чеснок и т.д.

Эта руна указывает на поток, воду, море, источник изобилия, восстановительную силу возрождения. Речь идет об энергии жизни и органическом росте. Важны вопросы фантазии, воображения и психологии. На первый план выйдут мечты тайны, неведомый, скрытый, глубокий мир, но они и являются ключом к успеху. Путешествие или покупка будут успешными, но с возможностью потерь.

ТСН.ua

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Руна недели "Гебо"

В Старшем Футарке название этой руны означает "дар". Из-за отсутствия этой руны в младшем Футарке и других не дошедших до нас рунических поэмах о ней есть упоминание лишь в одной рунической поэме — англосаксонской.

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С точки зрения эзотерики, эта руна свидетельствует о подарке в обоих смыслах, как жертвенности, так и щедрости, что символизирует жизненную меру или равновесие. Она имеет отношение ко всем разновидностям связей и взаимоотношениям типа деловых контрактов, личных и партнерских отношений.

Сейчас вселенная будет вас проверять, что вы транслируете в мир и как вы принимаете его дары. Если вы примете что-то, то в ответ вы должны стать еще более щедрыми. Круг обмена не должен быть разорван, а чтобы достичь духовного равновесия, следует научиться давать и принимать.

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