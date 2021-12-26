Мистический прогноз на зиму 2022: что руны нам предсказывают

Руны способны предсказывать ближайшее будущее.

Термин "руна впервые был зафиксирован в готском переводе Библии в шестом веке нашей эры. Эксперты считают, что он означает "тайна". Однако до сих пор точно неизвестно где впервые появились эти мистические знаки. Добавим, что центральным принципом интерпретации во время гадания на рунах есть свойство опираться не только на знания об этой древней азбуке, но и на интуицию, ведь именно ваше подсознание должно подсказать вам возможные варианты ответов на ваши вопросы.

А, для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте прогноз на рунах на зиму 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Рунический прогноз на любовь и отношения

Руна зимы 2022 года "Гагалаз"

ТСН.ua

"Гагалаз" — это девятая руна Старшего Футарка, то есть алфавита древних викингов. В переводе она означает "град", то есть определенное погодное явление. Некоторые авторы связывают эту руну с богиней подземного царства Хель, которая была полуживой и полумертвой одновременно или с телохранителем мира древнегерманских богов асов и мирового дерева Хеймдаллем.

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Эта руна подсказывает, что каждое испытание несет в себе урок, который может укрепить вашу решимость и поможет отточить опыт и мастерство. Не бойтесь принимать вызовы. Ваши враги – ваши учителя, поэтому не тратьте энергию на противостояние с некоторыми личностями. Спросите себя, чему следует научиться, что двигаться дальше.

Также эта руна указывает на мистические изменения, а также терпение и испытание. Речь идет об управляемом кризисе, ведущем к завершению неприятностей и к внутренней гармонии.

Рунический прогноз на работу и карьеру

Руна зимы 2022 года "Совило"

ТСН.ua

"Совело" или "Соулу" — это шестнадцатая руна германского Первого Футарка. Название этой руны означает "Солнце". В некоторых неонацистских и неоязыческих движениях она называется "Зиг" (от немецкого Sieg – "победа") и иногда утверждается, что это – ее первоначальное название, но это – неправда.

С точки зрения эзотерики именно эта руна означает успех, достижение цели. Речь идет о самой силе жизни. Наступает время, когда доступна сила для положительных перемен в жизни, победы, здоровья, успеха.

Позаботьтесь о собственных целостности и гармонии.

На вас сейчас благословение доброй судьбы и у вас есть сила осуществить свои мечты. Положительные мысли и создания чего-то нового будут вознаграждены удачным решением ваших вызовов. Пора пробиваться вперед. Будьте честны со своим сердцем, которое иногда мудрее вас.

Рунический прогноз на финансы

Руна недели "Ингуз"

ТСН.ua

"Ингуз" — это двадцать вторая руна германского Старшего Футарка, то есть рунического алфавита. Название руны означает "земля" и вообще "Ингуз" является руной бога земли и плодородия — Ингве или Фрейра. Хотя некоторые считают, что ее название означает "богиня плодородия", а не "бог".

Эта руна связана с мужской потенцией, беременностью и внутренним ростом. Она "отвечает" за разные

прелести, здравый смысл, природные силы, любовь родных, заботу, человеческое тепло, дом.

Также речь идет о периоде отдыха, времени помощи, отсутствии тревог. Период, когда все дела окончены и нужно двигаться дальше в новом направлении. Вы чувствуете вдохновение, вы исполнены надежд. Двигайтесь туда, куда вас ведет энтузиазм, он укажет вам путь к вашим истинным возможностям. Сейчас вы сильнее всех.

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