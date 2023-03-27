Мольфар назвал регионы, которым угрожают массированные атаки со стороны РФ

Экстрасенс отметил, что сложная ситуация будет в Одессе, жителям города и области ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу.

В ближайшее время российские оккупанты могут устроить новые массированные атаки. Об этом сообщил мольфар Макс Гордеев, сделав расклад на картах Таро, передает УНИАН.

Гордеев сказал, что оккупанты пока не оставят в покое Запорожье и Запорожскую область, поэтому там могут быть прилеты в жилые дома. Также опасность есть для государственного здания, попадания могут быть и по реактору.

Не менее сложной будет ситуация в Харькове и Харьковской области. Гордеев говорит, что там могут быть серьезные разрушения в апреле. Более того, будет контрнаступление именно со стороны Харькова.

Также Гордеев призвал не игнорировать воздушную тревогу в Днепре и Днепропетровской области, ведь там может быть много прилетов.

Опасность нависла и над Николаевом и Николаевской областью. По словам экстрасенса, захватчики пока не оставят их в покое, там могут быть прилеты.

На Чернигов выпала карта военных действий. Есть риск, что будет нападение со стороны Беларуси.

Кроме того, экстрасенс отметил, что самая сложная ситуация будет в Одессе. Жителям города и области ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу, ведь могут быть жертвы и смерти. Самым опасным месяцем будет апрель.

Напомним, ранее экстрасенс, ведьма-некроманка Мария Тихая рассказала об открытии второго фронта.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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