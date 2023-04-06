Мольфар назвала точный год, когда закончится война в Украине: это произойдет не скоро

Мольфар рассказала, когда будут мирные договоренности между Украиной и РФ.

Мольфар Елена Стеценко рассказала, что война России против Украины закончится не скоро. Это произойдет через три года.

Об этом она рассказала ютуб-каналу "Мой мир".

Елена Стеценко рассказала, как видит завершение войны она и что должно произойти.

"Для меня это означает прекращение военных действий на территории Украины, вывод Украины на границы 1991 года, это возвращение Крыма, возвращение наших пленных, осуждение руководства России, в том числе Путина и всех его сторонников и предоставление им справедливого приговора, также возмещение средств и имущества, которое потеряла Украина, возврат наших незаконно вывезенных в Россию детей", — отметила мольфар.

Женщина также подчеркнула, что в 2026 году Украина вернется к мирной жизни.

"То есть это объемный процесс, который будет проходить около трех лет. Но в 2026 году этот процесс будет завершен, будут расставлены все точки над I, также будут достигнуты мирные договоренности и освобождены наши территории. А мы вернемся к спокойной и мирной жизни без угроз страха, что что-то может прилететь или придется куда-то уезжать", — объяснила мольфар.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-некромант Мария Тиха заявила, что развязка войны уже скоро, но окончание следует ожидать в следующем, 2024 году.

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