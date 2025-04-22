Мольфар предсказал будущее оккупированных территорий Украины: какая судьба ожидает Донбасс и Мелитополь

Украинский мольфар и провидец Макс Гордеев.

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Известный украинский мольфар и провидец Макс Гордеев поделился своим видением будущего оккупированных территорий Украины, в частности, Мелитополя и Донбасса, указав на разницу в их дальнейшей судьбе и временных рамках возвращения под контроль Украины.

Об этом он рассказал на личном YouTube-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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По словам Гордеева, наиболее вероятным сценарием для Украины является возобновление контроля над территориями в пределах по состоянию на февраль 2022 года. Именно такой вариант, по его мнению, имеет самую "энергетическую вероятность" в ближайшие годы. Это означает, что Мелитополь и другие южные города могут находиться среди первых освобожденных территорий в случае поэтапной деоккупации.

Провидец считает, что возвращение Мелитополя и юга – это вопрос времени и последовательных усилий, сравнивая этот процесс с обновлением, где "все не нужно исчезнет".

Зато будущее Донецкой и Луганской областей, по прогнозу мольфара, значительно сложнее. "Луганская и Донецкая область энергетически не присоединяются ко мне ни по картам, ни по ощущению. К сожалению, эти территории вернутся самыми последними", – заявил Гордеев, предполагая, что этот процесс может занять годы и будет сопровождаться значительными трудностями. Он также считает, что даже по завершении активной фазы войны эти регионы будут оставаться "проблемной зоной".

Гордеев, как и другие украинские провидцы, склоняется к мнению, что 2025 может стать переломным для Украины, возможным годом заключения мирного договора и завершения активных боевых действий. Однако полный возврат всех территорий, особенно Донбасса, может затянуться на значительное время после этого.

Таким образом, согласно прогнозу Макса Гордеева, Мелитополь и южные регионы имеют большие шансы на скорую деоккупацию, тогда как возвращение Донбасса ожидается позднее и будет самым сложным этапом восстановления территориальной целостности Украины.

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