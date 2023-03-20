Мольфар предсказал проигрыш России в войне и смерть Путина: когда это произойдет

Мольфар Макс Гордеев предсказал поражение России в войне против Украины и смерть диктатора Путина. По его данным, это может произойти очень скоро.

Об этом пишет УНИАН.

Макс Гордеев считает, что в ближайшее время Россия может готовить новый ракетный удар по украинским городам. В опасности будут Одесса, Харьков, Донецк, Луганск, центр Киева, Львов, Николаев. Однако ВСУ отразят все атаки врага.

"ВСУ очень глобально отразит все атаки. Это будет очень сильный провал для России", – сказал Гордеев.

После поражения в войне против Украины Путин прикажет уничтожить организаторов нападения на наше государство, поскольку будет взбешен. Однако, по мнению мольфара, диктатор и сам долго не проживет. Макс Гордеев считает, что Путин может очень скоро умереть, сейчас диктатор доживает последние дни.

Напомним, астролог Альбина Пономаренко предусмотрела в марте "победное" для Украины событие. Она считает, что это отразится на завершении войны России.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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