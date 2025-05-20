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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Мольфарка предсказала "знаки", которые будут указывать на окончание войны

Мольфарка рассказала о знаках, которые будут свидетельствовать об окончании войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Мольфарка Елена Стеценко описала «знаки», которые будут свидетельствовать об окончании войны.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Эти знаки мы уже видим. Вот, когда есть радуги с двух сторон. Также мы видели северное сияние. Последнее время у нас тоже интересно бушуют птицы: в тех местах обычно случаются трагедии — прилетают ракеты. Знамения об окончании войны связаны с „ангелами“, которые мы видим посреди облаков. Их очень часто можно видеть на Харьковщине и Херсонщине», — сказала она.

Мольфарка отметила, что надо обращать внимание на радуги и изображения ангелов над храмами в небесах.

«У нас недавно снова сломался крест на храме в Киеве. То есть это тоже можно считать знамением», — пояснила Елена Стеценко.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Количество просмотров
780
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