Мольфарка рассказала, чем закончится еще одна попытка наступления России

Наступление окупантов захлебнется, а уже после него начнется контрнаступление ВСУ.
Новое российское наступление, которое, как предупреждают в Белом доме, может произойти в ближайшие недели, не будет слишком большим. После этого ВСУ перейдут в контрнаступление.
Такой прогноз сделала мольфарка Елена Стеценко.
“Мы знаем, что российская армия уже измотана, она потеряла очень много военной техники, много человеческого ресурса. Это наступление превратится для них в контрнаступление нашей украинской армии”, — отметила она.
По словам провидицы, к середине апреля ВСУ получат достаточно военной помощи от западных партнеров для того, чтобы перейти в наступление на врага.
"Российские войска готовят наступление по всей линии, где сейчас ведутся военные действия для того, чтобы посмотреть, где в украинской армии слабые места, где можно прорваться. Но мы уже готовы. Прорваться им не удастся, а мы, наоборот, пойдем в контрнаступление”, — прогнозирует мольфарка.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астролог Дмитрий Уранус предположил, что война в Украине не закончится в этом году.
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