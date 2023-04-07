Мольфарка рассказала, чем закончится еще одна попытка наступления России

Наступление окупантов захлебнется, а уже после него начнется контрнаступление ВСУ.

Новое российское наступление, которое, как предупреждают в Белом доме, может произойти в ближайшие недели, не будет слишком большим. После этого ВСУ перейдут в контрнаступление.

Такой прогноз сделала мольфарка Елена Стеценко.

“Мы знаем, что российская армия уже измотана, она потеряла очень много военной техники, много человеческого ресурса. Это наступление превратится для них в контрнаступление нашей украинской армии”, — отметила она.

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По словам провидицы, к середине апреля ВСУ получат достаточно военной помощи от западных партнеров для того, чтобы перейти в наступление на врага.

"Российские войска готовят наступление по всей линии, где сейчас ведутся военные действия для того, чтобы посмотреть, где в украинской армии слабые места, где можно прорваться. Но мы уже готовы. Прорваться им не удастся, а мы, наоборот, пойдем в контрнаступление”, — прогнозирует мольфарка.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус предположил, что война в Украине не закончится в этом году.

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