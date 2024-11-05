Мольфарка рассказала, как в ноябре правильно подготовиться к Новому году

Мольфарка дала советы по приготовлению к Новому году.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Мольфарка, победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Стеценко рассказала, как правильно подготовиться к Новому году.
Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".
Ольга Стеценко отметила, что к Новому году нужно тщательно готовиться и начинать "с чистого листа". Первое — это избавиться от лишних вещей, которые следует отнести к церкви или отдать людям, которые в этом нуждаются.
"Нужно сделать генеральную уборку, купить что-то новое. На Новый год нужно принести что-то новое в квартиру", – говорит она.
Мольфарка отметила, что следует также удалить ненужные контакты и фото. Елена Стеценко отметила, что эти дела нужно сделать еще в старом году, чтобы успешно начать новый.
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