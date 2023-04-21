Мощное оружие и природные катаклизмы: прогноз для Украины на май от таролога

Мы будем получать помощь, особенно в конце весны.

Прошли Пасхальные праздники – впереди майские. Что нас ждет в этот период?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

"Мы будем получать помощь, особенно в мае. Придет помощь, которую мы долго ждали и которая для нас сверхважна. Очень много будет событий, разных политических решений, запускается будто рулетка в Украине — каждый день новые события. Однозначно начнется наше наступление. Единственная плохая новость — природные катаклизмы в Украине, связанные с движущейся землей. Речь идет о землетрясениях", — рассказала Людмила Хомутовская.

По ее словам, об этом будут говорить в мире.

"В военном плане — максимальная активность, возвращение территорий. К сожалению, Россия не будет ждать. Она будет активизироваться и в плане обстрелов. Май не будет легким", — добавила Людмила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, США передадут для ВСУ боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и прочее. 19 апреля там объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн. долларов.

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