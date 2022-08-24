Мост могут очень скоро уничтожить: таролог рассказала, вернется ли Крым в состав Украины

Крымский мост будет уничтожен уже в ближайшие дни или вообще 24 августа.

Об этом сказала таролог Людмила Хомутовская на YouTube-канале "Мой мир".

Хомутовская считает, что взрывы на оккупированном полуострове говорят о начале деоккупации украинской территории.

Также тарологиня подчеркнула, что Крымский мост может быть уничтожен уже 24 августа.

"Это может быть завтра-после завтра. Это произойдет, если россияне перейдут красные линии. Не удивлюсь, что если это произойдет 24 августа", — сказала Хомутовская.

Таролог отметила, что россияне больше не смогут наступать на Украину и захватывать новые территории. Она добавила, что после войны Крым вернется в состав Украины.

Напомним, астролог рассказала, что ждет нашу страну после 24 августа 2022 года.

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