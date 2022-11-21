Можно ли заниматься спортом во время грудного вскармливания: простые советы

Большинство женщин могут заниматься спортом или другими физическими активностями в период, когда они кормят грудью.

Активный образ жизни не влияет на качество или количество грудного молока.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

К тому же, регулярная физическая активность может поддерживать вас в форме и помочь вам лучше отдыхать и чувствовать себя бодрыми.

Обычно целесообразно подождать 6 недель после родов, прежде чем начинать занятия любыми активными упражнениями, например, аэробикой или бегом.

Если ваши роды прошли без осложнений, вы можете начать легкие упражнения, как только почувствуете, что способны выполнять их. Это могут быть мягкие растяжки, упражнения для таза и живота.

Если вы регулярно занимались спортом до родов и хорошо себя чувствуете, возможно, вы сможете вернуться к физическим упражнениям раньше.

Если у вас были сложные роды или кесарево сечение, время восстановления будет длиннее.

Если у вас нет возможности тренироваться в спортзале или на улице сдаются, начните с упражнений, которые легко выполнять дома, пока ваш ребенок спит или тренируйтесь вместе с ребенком. Перед тренировкой покормите малыша.

Если у вас есть вопросы или сомнения, обязательно посоветуйтесь с врачом.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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