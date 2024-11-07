"Мы будем в шоке": таролог ответила, какие территории не вернет Украина

Таролог сделала предсказание о возвращении украинских земель.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
Таролог Елена Бюн считает, что по плану Трампа Украина не сможет сразу вернуть себе все свои территории. Однако со временем это удастся.
Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".
"Что касается возвращения территорий, то сначала будет шок. Мы можем быть шокированы информацией. Но карты говорят, что в какой-то момент мы вернем эти территории. Хотя может быть понимание, что мы теряем эти территории навсегда, но на самом деле мы их возвращаем. То есть есть непонятные моменты", — сказала она.
Тарологиня отметила, что во время мирных договоренностей возможно условие определенное время не забирать некоторые территории.
"Есть план, он неточный. Но по плану Трампа, россияне должны с некоторых территорий уйти", — сказала она.
Напомним, мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине.
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