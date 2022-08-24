На фронте будет "горячее": астролог рассказала, когда наступит кульминационный период войны

Согласно астрологическому прогнозу, осень будет сложной для Украины. Так, совсем скоро ситуация на фронте будет "горячей".

Такой прогноз на год для Украины сделала астролог Ольга Медвецкая.

Об этом пишет "УНИАН".

"Последняя неделя лета-первые дни осени ознаменуются относительным спокойствием, однако уже с 5 сентября ситуация на фронте начнет становиться все более "горячей". Продолжится это нагнетание и обострение до конца октября, когда наступит кульминационный период войны, ведь именно тогда на небосводе будут проходить важные астрологические события", – рассказала астролог.

Она уточнила, что, прежде всего, речь идет о солнечном затмении 25 октября. Оно приводит к существенным изменениям на уровне событий. Так как затемнение будет происходить в момент точного напряженного аспекта между Сатурном и Ураном, это означает финальное сражение между прошлым и будущим. Это также бой между застывшим авторитаризмом и новейшей демократией, между подчинением и свободой.

"Именно события этого периода будут иметь решающее значение и покажут нам результаты войны на поле битвы", — сказала Медвецкая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев считает, что российская армия больше не сможет наступать.

ВСУ успешно используют восстановленную технику рашистов на фронте

Читайте также: