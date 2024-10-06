На Сумщине раздалось 108 взрывов: есть раненые гражданские

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 5 октября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 61 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: осуществлен пуск 1 КАБ (2 взрыва), удары FPV дронами (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (14 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Краснопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были удары FPV дронами (2 взрыва).

Хотинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Середино-будская громада: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва).

Эсманьская громада: совершены удары FPV дронами (14 взрывов), пуск КАБ (2 взрыва).

Свеськая громада: зафиксированы удары FPV дронами (6 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).

Миропольская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва), артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Николаевская громада: были удар баражирующим боеприпасом «Ланцет» (1 взрыв), удары FPV дронами (4 взрыва).

Речковская громада: произведен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва). В результате одного из обстрелов ранения получили 3 гражданских лица.

Новослободская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне нанесли удары КАБами по Харькову.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреляли Запорожье КАБами.

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