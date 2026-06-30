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- Астрология
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Начало июля откроет новый сценарий: прогноз по оракулу Ленорман на 1 июля 2026 года
1 июля станет днем новых возможностей, неожиданных решений и событий, которые могут задать тон всему месяцу. Важно относиться к знакам, которые будут присылать жизнь.
День проходит под влиянием карт Корабль — Ключ — Букет .
Общая энергия дня
Эта комбинация говорит о движении вперед, открытии новых дверей и о приятных неожиданностях. Первый день июля может принести ощущение, что долго стоящая на месте ситуация наконец-то начинает меняться.
Особенно важны будут решения, связанные с новыми направлениями, путешествиями, работой или знакомствами.
Работа и финансы
В профессиональной сфере возможны:
— интересное предложение
— новый проект
— важное решение о будущем
— удачные переговоры или неожиданный шанс
День благоприятен для старта новых дел и поиска перспектив.
Отношения
В отношениях появляется энергия обновления.
Возможны:
— новое знакомство
— приятный сюрприз
— восстановление гармонии
— важный разговор, открывающий новый этап
Сегодня хорошо открываться новому опыту.
Психологическое состояние
Появится больше вдохновения и чувства внутреннего движения.
Даже те, кто в последнее время ощущал застой, могут заметить, что энергия постепенно возвращается.
Совет от Ленорман
Не бойтесь делать первый шаг.
Июль начинается с энергии возможностей, и именно ваша готовность действовать будет определять результат.
1 июля — это день новых дверей и первых решений нового месяца.
Именно сегодня могут начаться изменения, которые будут постепенно определять все ваше лето.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.