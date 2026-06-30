Начало июля откроет новый сценарий: прогноз по оракулу Ленорман на 1 июля 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходит под влиянием карт Корабль — Ключ — Букет .

Общая энергия дня

Эта комбинация говорит о движении вперед, открытии новых дверей и о приятных неожиданностях. Первый день июля может принести ощущение, что долго стоящая на месте ситуация наконец-то начинает меняться.

Особенно важны будут решения, связанные с новыми направлениями, путешествиями, работой или знакомствами.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

— интересное предложение

— новый проект

— важное решение о будущем

— удачные переговоры или неожиданный шанс

День благоприятен для старта новых дел и поиска перспектив.

Отношения

В отношениях появляется энергия обновления.

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Возможны:

— новое знакомство

— приятный сюрприз

— восстановление гармонии

— важный разговор, открывающий новый этап

Сегодня хорошо открываться новому опыту.

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Психологическое состояние

Появится больше вдохновения и чувства внутреннего движения.

Даже те, кто в последнее время ощущал застой, могут заметить, что энергия постепенно возвращается.

Совет от Ленорман

Не бойтесь делать первый шаг.

Июль начинается с энергии возможностей, и именно ваша готовность действовать будет определять результат.

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1 июля — это день новых дверей и первых решений нового месяца.

Именно сегодня могут начаться изменения, которые будут постепенно определять все ваше лето.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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