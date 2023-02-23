"Начало конца": известный астролог спрогнозировал, когда завершится война в Украине

Завершится ли война в этом году?
Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян составил прогноз о продолжительности войны в Украине.
Об этом говорилось в интервью YouTube-каналу PeopleLife.
По словам астролога, война может закончиться в 2025 году.
Он подчеркнул, что речь идет о замедлении войны, то есть интенсивных боев не будет.
"А острая военная фаза должна завершится в этом, 2023 году. Важнейшая и решающая фаза (возможно, это даже будет начало переговоров) с конца марта начнется. Тогда начнутся и большие завоевания", — говорит астролог.
По его словам, с 12 февраля 2023 года идет переломный момент в войне. Завершится противостояние 23 марта.
Он также добавил, что ВСУ освободят некоторые оккупированные сейчас территории, вероятнее всего, речь идет о юге Украины.
Астролог добавил. что у некоторых деоккупированных территорий еще несколько лет может быть "особый статус". Может быть, даже до 2029 года.
А вот относительно Крыма, там результат будет в 2023-м.
Напомним, что РФ будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года, по словам Влада Росса, астролога и провидца.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
- Когда закончится война в Украине: прогноз гуцульской мольфарки
- Это произойдет не в 2022 году: мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине
- Расписание по картам таро указывает на внезапное окончание войны в Украине