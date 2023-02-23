"Начало конца": известный астролог спрогнозировал, когда завершится война в Украине

Завершится ли война в этом году?

Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян составил прогноз о продолжительности войны в Украине.

Об этом говорилось в интервью YouTube-каналу PeopleLife.

По словам астролога, война может закончиться в 2025 году.

Он подчеркнул, что речь идет о замедлении войны, то есть интенсивных боев не будет.

"А острая военная фаза должна завершится в этом, 2023 году. Важнейшая и решающая фаза (возможно, это даже будет начало переговоров) с конца марта начнется. Тогда начнутся и большие завоевания", — говорит астролог.

По его словам, с 12 февраля 2023 года идет переломный момент в войне. Завершится противостояние 23 марта.

Он также добавил, что ВСУ освободят некоторые оккупированные сейчас территории, вероятнее всего, речь идет о юге Украины.

Астролог добавил. что у некоторых деоккупированных территорий еще несколько лет может быть "особый статус". Может быть, даже до 2029 года.

А вот относительно Крыма, там результат будет в 2023-м.

Напомним, что РФ будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года, по словам Влада Росса, астролога и провидца.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.