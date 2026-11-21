Гороскоп на 22 ноября / © Credits

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С 22 ноября 2026 года для трёх знаков зодиака начнётся особый период. Переход Солнца в знак Стрельца, по прогнозам астрологов, принесет им уверенность в собственных силах, новые возможности и желание изменить свою жизнь.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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В воскресенье, 22 ноября, Солнце войдет в знак Стрельца. В астрологии этот период связывают с возвращением оптимизма, смелостью и готовностью двигаться вперед. Особенно благоприятным он может стать для Стрельцов, Тельцов и Водолеев.

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Стрелец

Для Стрельцов наступает время внутренней силы и уверенности. Представители этого знака смогут отпустить лишние переживания о будущем и сосредоточиться на том, что происходит в их жизни сейчас.

Астрологи советуют не тратить силы на страхи перед неизвестным. Именно умение жить настоящим поможет Стрельцам почувствовать свободу и воспользоваться возможностями, которые открывает новый период.

Телец

Тельцы могут почувствовать прилив решимости, которой им раньше не хватало. Дела, которые казались слишком сложными или вызывали опасения, больше не будут казаться такими недостижимыми.

В то же время начало перемен может сопровождаться некоторым дискомфортом. Однако именно он способен подтолкнуть Тельцов к важным решениям. С 22 ноября представители этого знака получат возможность переосмыслить свои возможности и перестать идти на уступки в своих интересах.

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Водолей

Для Водолеев этот период может стать временем избавления от сомнений, которые мешали им двигаться вперёд в течение последних недель. Они постепенно восстановят веру в свои способности и будут готовы действовать более уверенно.

Перед началом нового этапа Водолеям, вероятно, придётся решить несколько нерешённых вопросов. Однако астрологи призывают не бояться нестандартных решений и не придавать чрезмерного значения чужой критике. Главное для представителей этого знака — снова научиться доверять себе.

Напомним, астрологи предупредили, что 22 ноября 2026 года — день, когда, несмотря на выходной, у нас будет хорошо получаться любая работа, поэтому для её реализации необходимо выбирать самые важные и перспективные проекты.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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